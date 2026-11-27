Incorporar estos hábitos puede marcar la diferencia a la hora de mantener seguras las conversaciones cotidianas.

Los deepfakes, la clonación de voz y los chatbots hiperpersonalizados ampliaron las posibilidades de los ciberdelincuentes para engañar a los usuarios. Frente a este escenario, proteger los datos personales en las aplicaciones de mensajería se volvió una prioridad. Configurar correctamente la privacidad, reforzar los mecanismos de autenticación y aprender a reconocer mensajes fraudulentos son algunas de las medidas para evitar estafas digitales.

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La preocupación tiene un respaldo en las estadísticas. Según el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, las denuncias por ciberfraudes pasaron de 38 casos en 2020 a más de 2.400 en 2025. Durante 2026, además, ya se registran más de 200 presentaciones mensuales. Entre las maniobras más frecuentes aparecen el robo de cuentas de mensajería, la suplantación de identidad y el phishing.

Tres medidas para proteger tus conversaciones y datos personales

En el marco del Día Internacional de la Seguridad Informática, que se conmemora cada 30 de noviembre, especialistas destacan la importancia de incorporar hábitos de prevención para reducir los riesgos al comunicarse con empresas y contactos particulares.

1. Ajustar la privacidad y activar la autenticación en dos pasos

Una de las primeras recomendaciones es revisar las opciones de privacidad de las aplicaciones de mensajería. Limitar quiénes pueden ver la foto de perfil y el estado de conexión, además de restringir las comunicaciones de números desconocidos, permite reducir la exposición de información personal.

También es importante activar la verificación en dos pasos. Para reforzar la seguridad existen distintas alternativas, como las llaves físicas de autenticación, las aplicaciones especializadas y los PIN adicionales.

2. Aprender a identificar los mensajes fraudulentos

Los estafadores suelen recurrir a la urgencia para conseguir que sus víctimas actúen sin pensar. Las amenazas de bloqueo de cuentas, las supuestas penalizaciones y las notificaciones falsas de investigaciones son algunos de los recursos habituales.

Sin embargo, la inteligencia artificial volvió más difíciles de detectar estas maniobras. Ale Zuzenberg, CEO y cofundador de Botmaker, advierte que los mensajes de phishing generados con IA consiguen más clics que los redactados por personas y permiten diseñar campañas fraudulentas en menos tiempo.

Por eso, ya no alcanza con desconfiar de los errores ortográficos. También conviene prestar atención a las muletillas repetitivas, las oraciones demasiado extensas, la falta de puntuación y las enumeraciones constantes.

Los especialistas destacan la importancia de incorporar hábitos de prevención para reducir los riesgos.

3. Verificar quién está del otro lado

La última recomendación es evitar responder automáticamente a mensajes de remitentes desconocidos o instalar aplicaciones de procedencia dudosa.

Cuando una comunicación asegura provenir de una empresa o institución, Zuzenberg aconseja comprobar si el perfil tiene una insignia oficial o está validado como cuenta comercial. Si existen dudas, lo más seguro es comunicarse directamente mediante los canales habituales de la organización.

En un contexto de fraudes cada vez más sofisticados, la prevención y el uso responsable de la tecnología son fundamentales para proteger la identidad digital. Incorporar estos tres hábitos puede marcar la diferencia a la hora de mantener seguras las conversaciones cotidianas.