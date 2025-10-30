Mirá gratis la transmisión en vivo que hace la NASA de la Tierra desde el espacio

El proyecto, conocido como NASA Earth Views, forma parte de la misión de la agencia espacial de acercar el espacio al público general y mostrar el trabajo diario que se realiza en la estación. La transmisión combina imágenes externas captadas por cámaras HD ubicadas en la estructura de la EEI, junto con tomas del interior donde astronautas desarrollan experimentos y tareas de investigación.

Para quienes disfrutan la astronomía, la tecnología o simplemente la belleza del planeta, es una oportunidad única: amaneceres, océanos, tormentas, continentes y ciudades desde 400 km de altura, sin filtros ni efectos.

Dónde ver la transmisión en vivo

Acceder es muy sencillo y completamente gratuito:

Sitio oficial de la NASA.

Canal de NASA en YouTube.

App NASA para Android y iOS.

Smart TVs compatibles.

La señal se emite en alta definición y está disponible las 24 horas. Cuando la estación pasa por zonas sin señal directa, la transmisión muestra contenido institucional o repeticiones.

Qué muestra la transmisión y por qué es especial

El canal no solo permite ver el planeta desde una perspectiva inédita para el público general, sino que también:

Muestra en vivo las actividades de astronautas.

Permite seguir el trayecto orbital de la estación.

Incluye audio y actualizaciones ocasionales desde la misión.

Brinda acceso a imágenes a color, alta resolución y cambios atmosféricos en tiempo real.

Además, quienes lo miran durante la noche pueden ver rayos, auroras y los límites luminosos de las ciudades, mientras que durante el día predominan los océanos, glaciares, selvas y formaciones nubosas.

El nuevo canal de la NASA se suma a una tendencia global de ciencia abierta y accesibilidad pública, invitando a millones de personas a observar la Tierra desde una perspectiva que hasta hace poco estaba reservada a astronautas. Si te apasiona el espacio o simplemente querés desconectar con una vista extraordinaria, este livestream es un plan perfecto para disfrutar en cualquier momento del día.