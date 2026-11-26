Conseguir los juegos es sencillo y no necesitás realizar ningún pago.

Epic Games Store renovó sus promociones semanales y ofrece Bread & Fred gratis para PC, junto con un paquete especial de recompensas para Firestone – Idle Clicker Online RPG. Los usuarios podrán aprovechar estas propuestas desde el jueves 26 de noviembre hasta el 3 de diciembre de 2026, sin necesidad de pagar para acceder al juego de plataformas ni a los contenidos promocionales.

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La iniciativa permite sumar a la biblioteca de Epic Games una aventura cooperativa protagonizada por dos pingüinos y conseguir objetos exclusivos para un RPG de fantasía. Sin embargo, hay una diferencia importante: mientras que Bread & Fred es un juego de pago que se puede reclamar gratuitamente durante estos días, Firestone ya es gratuito, y lo que ofrece Epic es un paquete adicional de contenidos para quienes ingresen desde su plataforma.

Bread & Fred: de qué se trata el juego gratis de Epic Games

Desarrollado por Sand Castles Studio y publicado por Atari, Bread & Fred es un desafiante juego de plataformas cooperativo en el que dos pingüinos deben trabajar juntos para alcanzar la cima de una montaña nevada.

La propuesta se basa en la coordinación entre dos jugadores, que tienen que calcular sus movimientos, realizar saltos sincronizados, sujetarse de las paredes y utilizar una cuerda que los mantiene conectados para superar diferentes obstáculos.

La dificultad es uno de los principales atractivos de la experiencia: un salto mal calculado puede provocar que ambos personajes caigan y pierdan buena parte del camino recorrido. Por eso, la comunicación y el trabajo en equipo resultan fundamentales para avanzar.

Firestone: recompensas gratuitas para los jugadores

Por su parte, Firestone – Idle Clicker Online RPG es un juego de rol ambientado en un universo de fantasía. Su mecánica combina la recolección de héroes, el equipamiento de personajes y los enfrentamientos contra distintos enemigos y jefes.

Se trata de un título de progresión automática, por lo que los personajes pueden continuar acumulando recursos y recompensas mientras el usuario no está jugando.

Durante esta promoción, quienes ingresen a Firestone a través de Epic Games podrán conseguir un paquete especial que incluye un aspecto exclusivo para la heroína Talia, avatares, cofres con equipamiento, gemas y otros recursos para mejorar a los personajes.

Los jugadores nuevos deberán alcanzar el nivel 15 para recibir las recompensas.

Firestone es un juego de rol ambientado en un universo de fantasía y de progresión automática.

Cómo descargar gratis Bread & Fred y conseguir los regalos de Firestone

Para aprovechar las promociones de Epic Games, hay que seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de la Epic Games Store. Iniciar sesión con una cuenta de Epic Games o crear una nueva. Buscar Bread & Fred en la sección de juegos gratuitos. Seleccionar la opción «Obtener» y completar el proceso de compra, que tendrá un costo de $0. Para Firestone, descargar el juego desde Epic Games e iniciar sesión durante el período de la promoción. Si se trata de una cuenta nueva, alcanzar el nivel 15 para desbloquear el paquete de recompensas.

La promoción estará disponible hasta el jueves 3 de diciembre de 2026. Una vez reclamado, Bread & Fred quedará asociado permanentemente a la biblioteca del usuario, incluso si decide descargarlo más adelante.