Conseguir el juego es sencillo y no necesitás realizar ningún pago.

Epic Games Store renueva su promoción semanal y ofrece Mark of the Deep gratis para PC hasta el jueves 26 de noviembre de 2026. Se trata de una aventura de temática pirata que combina elementos de los géneros Metroidvania y Soulslike, con combates desafiantes, exploración y una historia ambientada en una misteriosa isla maldita.

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La propuesta permite ampliar la biblioteca de videojuegos sin gastar dinero. Como sucede habitualmente con los regalos de la plataforma, quienes reclamen el título durante el período promocional podrán conservarlo permanentemente en su cuenta, incluso si deciden descargarlo y jugarlo más adelante.

De qué se trata Mark of the Deep, el juego gratis de Epic Games

Desarrollado por el estudio independiente Mad Mimic, Mark of the Deep es un videojuego de acción y aventura que propone una experiencia protagonizada por un joven pirata que debe encontrar a los integrantes de su tripulación, desaparecidos después de llegar a una isla misteriosa.

El escenario es un territorio marcado por una antigua maldición, habitado por criaturas sobrenaturales y enemigos peligrosos. A medida que avanza la historia, el jugador deberá explorar distintos sectores, descubrir secretos y superar desafíos para encontrar a sus compañeros.

Uno de los principales atractivos del título es su combinación de dos géneros. Por un lado, incorpora características de los Metroidvania, con escenarios interconectados y caminos que se desbloquean progresivamente a medida que se consiguen nuevas habilidades.

Por otro, toma elementos de los Soulslike, especialmente en su sistema de combate. Los enfrentamientos requieren prestar atención a los movimientos de los adversarios, reconocer sus patrones de ataque y encontrar el momento adecuado para contraatacar. Esta combinación busca ofrecer una aventura que no se limita a avanzar por los escenarios, sino que también recompensa la exploración y la paciencia de los jugadores.

Cómo descargar Mark of the Deep gratis en Epic Games

Para conseguir el videojuego no hace falta pagar una suscripción ni realizar ningún desembolso. Solamente se necesita una cuenta gratuita de Epic Games y completar el procedimiento desde la tienda digital.

Uno de los principales atractivos del título es su combinación de dos géneros.

Los pasos para reclamarlo son los siguientes:

Ingresar al sitio oficial de Epic Games Store. Iniciar sesión con una cuenta de Epic Games. Si no se tiene una, es posible registrarse gratuitamente. Buscar Mark of the Deep en el catálogo de la tienda. Entrar en la página del videojuego y comprobar que figure con un precio de $0. Hacer clic en el botón «Obtener» para iniciar el proceso de compra. Confirmar el pedido gratuito y verificar que el título haya quedado incorporado a la biblioteca.

Una vez completados estos pasos, el juego permanecerá asociado a la cuenta y podrá instalarse en cualquier momento desde el launcher de Epic Games.

La promoción estará disponible hasta el jueves 26 de noviembre de 2026. Después de esa fecha, el videojuego dejará de formar parte de los regalos semanales y volverá a su precio habitual. Por eso, quienes quieran aprovechar la oportunidad deberán reclamarlo antes de que finalice el período gratuito.