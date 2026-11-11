Epic Games: juegos gratis del 12 al 19 de noviembre 2026

Cada partida presenta el desafío de construir un ejército capaz de superar enfrentamientos cada vez más difíciles.

Epic Games Store regalará Knightica durante una semana como parte de su promoción semanal de juegos gratuitos. El título estará disponible para reclamar desde el jueves 12 hasta el jueves 19 de noviembre de 2026, sin costo y para PC. En Argentina, la promoción comenzará a las 13 horas y permitirá sumar el juego a la biblioteca para conservarlo permanentemente.

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Desarrollado por Mad Mango Games y publicado por Goblinz Publishing, Knightica es un juego de estrategia por turnos que combina elementos roguelike con combates automáticos. La propuesta consiste en reclutar soldados, organizar un ejército, descubrir combinaciones entre las unidades y enfrentarse a distintos enemigos para liberar varios reinos.

De qué se trata Knightica, el juego de estrategia gratis

En Knightica, cada partida presenta el desafío de construir un ejército capaz de superar enfrentamientos cada vez más difíciles. Para conseguirlo, los jugadores deben elegir un comandante, incorporar diferentes unidades y ubicarlas estratégicamente en un tablero. Cada tropa tiene habilidades particulares, por lo que encontrar las mejores combinaciones resulta fundamental para conseguir la victoria.

A diferencia de los juegos de acción tradicionales, los combates se desarrollan automáticamente. Esto significa que la planificación previa es una parte central de la experiencia: hay que decidir qué soldados utilizar, cómo distribuirlos y qué mejoras conviene priorizar antes de cada enfrentamiento.

La aventura también permite conseguir objetos, mejorar las tropas, utilizar encantamientos y recolectar almas demoníacas para fortalecer al ejército. Además, cada recorrido ofrece distintas decisiones y caminos, con tiendas, enemigos especiales y jefes que obligan a modificar la estrategia.

El título incluye diferentes tipos de unidades, guardado en la nube, compatibilidad con controles y 40 logros disponibles. También cuenta con textos en español latinoamericano, por lo que se puede jugar en ese idioma.

Cómo descargar Knightica gratis en Epic Games

Para conseguir el juego no hace falta realizar ningún pago ni contar con una suscripción. Solo es necesario tener una cuenta de Epic Games y reclamarlo durante los siete días que dura la promoción.

El procedimiento es sencillo:

Ingresar a la página oficial de Epic Games Store. Iniciar sesión con una cuenta de Epic Games o registrarse si todavía no se tiene una. Buscar Knightica en la tienda o ingresar directamente a su página oficial. A partir del jueves 12 de noviembre a las 13 horas (Argentina), seleccionar la opción «Obtener». Completar el proceso de compra, que deberá mostrar un importe de $0. Confirmar la operación para que el título quede incorporado a la biblioteca personal.

Una vez reclamado, Knightica quedará asociado permanentemente a la cuenta, incluso si el usuario decide descargarlo e instalarlo más adelante. Es importante completar el procedimiento antes del jueves 19 de noviembre a las 13 horas, cuando finalizará la promoción.

De esta manera, los usuarios de PC tendrán una nueva oportunidad de ampliar su biblioteca de videojuegos sin gastar dinero, con una propuesta que combina estrategia, planificación y combates automáticos.