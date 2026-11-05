Epic Games: juegos gratis del 5 al 12 de noviembre 2026

Conseguir los juegos es sencillo y no necesitás realizar ningún pago.

Epic Games Store renovó su promoción semanal de videojuegos gratuitos y, desde este jueves 5 hasta el 12 de noviembre de 2026, permite conseguir Flotsam sin pagar y acceder a un paquete especial de contenido para Idle Champions of the Forgotten Realms. Los usuarios tienen siete días para aprovechar la oferta y sumar las recompensas a su cuenta.

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La propuesta incluye dos experiencias diferentes: por un lado, un videojuego de supervivencia y construcción ambientado en un mundo inundado; por otro, un paquete de personajes y objetos para el título de estrategia basado en el universo de Dungeons & Dragons. Es importante aclarar que Idle Champions ya es gratuito, por lo que la promoción corresponde a contenido adicional y no al juego base.

Cómo son los juegos gratis de Epic Games

Flotsam es un videojuego de supervivencia y construcción de ciudades desarrollado por Pajama Llama Games. Su historia transcurre en un mundo postapocalíptico cubierto por el océano, donde los jugadores deben crear una comunidad flotante utilizando los residuos que encuentran en el agua.

La mecánica principal consiste en recolectar materiales como plástico, madera y chatarra para construir refugios, ampliar la ciudad y garantizar la supervivencia de sus habitantes. También hay que conseguir alimentos y agua potable, explorar los alrededores y rescatar a otros supervivientes que pueden aportar nuevas habilidades al asentamiento.

Flotsam es un videojuego de supervivencia y construcción ambientado en un mundo inundado.

Por su parte, Idle Champions of the Forgotten Realms es un juego de estrategia y gestión inspirado en Dungeons & Dragons. La propuesta consiste en reunir héroes de diferentes historias del universo D&D, organizar sus formaciones y combinar sus habilidades para derrotar enemigos y avanzar por distintas aventuras.

En esta oportunidad, Epic ofrece el paquete Morte's Champions of Renown Pack, que incorpora cinco campeones: Morte, Nordom, Donaar, Sentry y Sheila. También incluye 32 cofres de platino para cada personaje, dos pociones de duración semanal y un familiar exclusivo llamado Kapak Draconian.

Cómo descargar gratis los juegos de Epic Games

Para aprovechar la promoción, hay que tener una cuenta de Epic Games y reclamar los contenidos antes del jueves 12 de noviembre. El procedimiento es el siguiente:

Ingresar a la página oficial de Epic Games Store. Iniciar sesión con una cuenta personal o registrarse gratuitamente. Buscar Flotsam en la tienda y entrar en su ficha. Seleccionar la opción «Obtener» y completar el proceso de compra con precio de cero pesos. Para conseguir el paquete de Idle Champions, iniciar sesión en el juego a través de Epic Games Store durante el período de la promoción. Comprobar que el juego y las recompensas estén asociados a la cuenta.

Una vez reclamado, Flotsam quedará permanentemente en la biblioteca, incluso después de que termine la oferta. En el caso de Idle Champions, el paquete permitirá desbloquear los personajes y objetos adicionales sin costo.