Epic Games: juegos gratis del 29 de octubre al 5 de noviembre 2026

Epic Games Store renovó su promoción semanal con Sorry We're Closed, un videojuego de terror y supervivencia que combina mecánicas clásicas de los años 90 con combates en primera persona. El título se puede reclamar sin costo hasta el 5 de noviembre de 2026 y quedará para siempre en la biblioteca de quienes lo obtengan durante la oferta.

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La propuesta, desarrollada por à la mode games y publicada por Akupara Games, invita a los jugadores a acompañar a Michelle en una aventura sobrenatural ambientada en un barrio de Londres. El juego tiene una estética retro, escenarios inquietantes, personajes particulares y una historia que presenta diferentes caminos y finales posibles.

De qué se trata Sorry We're Closed, el juego gratis de Epic Games

Sorry We're Closed es un survival horror para un solo jugador que recupera algunos elementos característicos de los clásicos del género, como las cámaras fijas durante la exploración y la administración de recursos para sobrevivir. Sin embargo, incorpora una mecánica particular: cuando aparecen los enemigos, la perspectiva cambia a primera persona y los enfrentamientos adquieren un estilo de disparos arcade.

La historia sigue a Michelle, una joven que debe encontrar la manera de romper una maldición impuesta por un poderoso demonio obsesionado con el amor. Durante sus últimos días de libertad, tendrá que explorar diferentes escenarios, enfrentarse a criaturas sobrenaturales y relacionarse con los habitantes de su barrio.

Uno de los elementos centrales de la aventura es el tercer ojo, una habilidad que le permite a la protagonista percibir dos mundos simultáneamente. Este poder sirve para descubrir secretos, revelar los puntos débiles de los enemigos, atravesar barreras entre dimensiones y resolver distintos acertijos.

Además, las decisiones que se toman durante los diálogos pueden modificar las relaciones con otros personajes y conducir a diferentes desenlaces. Por eso, la experiencia no se limita a los combates: también propone explorar las historias personales de los habitantes del barrio.

El juego de terror y supervivencia combina mecánicas clásicas de los años 90 con combates en primera persona.

El videojuego se lanzó originalmente el 14 de noviembre de 2024 y cuenta con versiones de texto en español, entre otros idiomas. En Epic Games Store tiene un precio habitual de 24,99 dólares, pero durante esta promoción se puede conseguir con un descuento del 100%.

Cómo descargar Sorry We're Closed gratis en Epic Games

Para obtener el videojuego no hace falta pagar una suscripción. Solamente se necesita una cuenta de Epic Games y tener habilitada la autenticación en dos pasos para reclamar los títulos gratuitos.

Estos son los pasos para incorporarlo a tu biblioteca:

Ingresá a la página oficial de Epic Games Store. Iniciá sesión con tu cuenta de Epic Games. Buscá Sorry We're Closed y entrá en su ficha. Hacé clic en el botón «Obtener», donde figura que el precio es gratuito. Confirmá la operación para completar el reclamo. Revisá tu biblioteca para comprobar que el juego quedó asociado a tu cuenta.

La promoción estará disponible hasta el jueves 5 de noviembre de 2026 a las 13:00 (hora de Argentina). Una vez reclamado, el título permanecerá en tu biblioteca de manera permanente, incluso después de que finalice la oferta. No es necesario descargarlo inmediatamente para conservarlo.