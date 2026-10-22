Epic Games: juegos gratis del 22 al 29 de octubre 2026

Conseguir los juegos es sencillo y no necesitás realizar ningún pago.

Epic Games Store renueva su selección de juegos gratis del 22 al 29 de octubre de 2026 con dos propuestas para los fanáticos del terror: Sker Ritual y Home – A Unique Horror Adventure. Ambos títulos se pueden conseguir sin costo durante el período promocional, siempre que los usuarios los reclamen desde sus cuentas antes de la fecha límite.

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La oferta semanal permite sumar los juegos a la biblioteca sin necesidad de descargarlos en el momento. Una vez completado el proceso de reclamación dentro del plazo, quedan asociados a la cuenta de Epic Games para instalarlos más adelante. La tienda renovará su selección el jueves 29 de octubre, por lo que conviene aprovechar la promoción antes de que termine.

Cuáles son los juegos gratis de Epic Games esta semana

Sker Ritual

Sker Ritual es un juego de disparos en primera persona con elementos de terror sobrenatural. Los jugadores deben sobrevivir a oleadas de enemigos cada vez más peligrosos, mientras consiguen mejoras y buscan resistir los distintos enfrentamientos.

La propuesta permite jugar en solitario o formar equipos en partidas cooperativas. Ambientado en el universo de Maid of Sker, combina acción, criaturas hostiles y una atmósfera oscura, ideal para quienes disfrutan de los desafíos de supervivencia y los combates contra amenazas sobrenaturales.

Home – A Unique Horror Adventure

Home – A Unique Horror Adventure apuesta por una experiencia de terror centrada en la exploración y el misterio. En lugar de priorizar los enfrentamientos, invita a recorrer escenarios inquietantes, encontrar pistas y descubrir una historia a medida que avanza la partida.

Es una alternativa para quienes prefieren las aventuras narrativas y la tensión psicológica. Los dos títulos se pueden reclamar de manera independiente desde la tienda digital.

Sker Ritual combina acción, criaturas hostiles y una atmósfera oscura.

Cómo descargar los juegos gratis de Epic Games

Para obtener ambos juegos sin pagar, hay que seguir estos pasos:

Ingresar a la página oficial de juegos gratis de Epic Games. Iniciar sesión con una cuenta de Epic Games o crear una nueva. Buscar Sker Ritual y entrar en su página. Hacer clic en Obtener y completar el proceso de compra por $0. Volver a la sección de juegos gratuitos y repetir el procedimiento con Home – A Unique Horror Adventure. Verificar que los dos títulos aparezcan en la biblioteca.

La promoción finaliza el 29 de octubre de 2026. Para conseguir los juegos gratis, es necesario reclamarlos antes de que termine el período promocional.