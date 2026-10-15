Epic Games: juegos gratis del 15 al 22 de octubre 2026

Conseguir los juegos es sencillo y no necesitás realizar ningún pago.

Epic Games Store renueva sus juegos gratis de la semana desde el jueves 15 de octubre de 2026 con dos propuestas muy diferentes: Bad Cheese, una aventura de terror pAgent A: A Puzzle in Disguise, un juego de ingenio y espionaje con estética retro. sicológico protagonizada por un pequeño ratón, y Ambos títulos se podrán reclamar sin pagar y quedarán en la biblioteca de los usuarios que los obtengan durante el período promocional.

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La promoción estará disponible hasta el jueves 22 de octubre. Para aprovecharla, alcanza con ingresar a la tienda digital de Epic Games, iniciar sesión con una cuenta que tenga la autenticación en dos pasos habilitada y sumar los títulos a la biblioteca. Una vez reclamados, se podrán descargar y jugar más adelante sin necesidad de comprarlos.

De qué tratan Bad Cheese y Agent A

Bad Cheese es un juego de terror psicológico inspirado en la animación de la década de 1920. El jugador se pone en la piel de un pequeño ratón que debe pasar el fin de semana en su casa junto a su padre, mientras su madre está ausente. La situación familiar es perturbadora y obliga al protagonista a cumplir distintas tareas para evitar problemas.

Entre las actividades aparecen limpiar, barrer, cocinar, eliminar arañas y llevarle medicamentos a su padre. También es posible explorar diferentes habitaciones y encontrar golosinas y figuras de acción. Detrás de su apariencia inspirada en los dibujos animados antiguos, el juego presenta una historia oscura sobre una familia disfuncional.

Por su parte, Agent A: A Puzzle in Disguise propone una aventura de espionaje centrada en la resolución de acertijos. El jugador controla al agente A, cuya misión consiste en infiltrarse en el escondite secreto de Ruby La Rouge, una espía enemiga, y frustrar sus planes.

Con una estética inspirada en el espionaje de los años 60, el título invita a explorar habitaciones, encontrar objetos y utilizarlos para desbloquear mecanismos y resolver rompecabezas. La observación y la lógica son fundamentales para avanzar y descubrir los secretos de la guarida.

Agent A es un juego de ingenio y espionaje con estética retro.

Cómo descargar los juegos gratis en Epic Games

Para conseguir Bad Cheese y Agent A sin costo, hay que seguir estos pasos a partir del 15 de octubre:

Ingresar a la página oficial de juegos gratis de Epic Games Store. Iniciar sesión con una cuenta de Epic Games o crear una nueva. Verificar que la autenticación en dos pasos esté habilitada. Buscar Bad Cheese y Agent A: A Puzzle in Disguise cuando comience la promoción. Entrar en la página de cada juego y hacer clic en Obtener. Confirmar la operación para añadir ambos títulos a la biblioteca.

Una vez completado el proceso, los juegos quedarán asociados a la cuenta de manera permanente. No hace falta descargarlos inmediatamente: se podrán instalar más adelante desde la biblioteca personal.

La clave es reclamarlos antes del 22 de octubre, cuando termine la promoción semanal y Epic Games anuncie los siguientes títulos gratuitos.