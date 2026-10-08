Epic Games: juegos gratis del 8 al 15 de octubre 2026

Esta semana, la Epic Games Store vuelve a ofrecer dos juegos gratis para PC: Out of Sight y TerraScape. Ambos pueden reclamarse sin pagar hasta el 15 de octubre de 2026 y, una vez agregados a la biblioteca, quedan disponibles para conservar. La promoción forma parte de la habitual renovación semanal de títulos gratuitos de la plataforma.

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Los juegos son bastante diferentes entre sí. Out of Sight apuesta por el terror y los rompecabezas, mientras que TerraScape propone construir reinos medievales sobre islas flotantes. Para aprovechar la oferta alcanza con tener una cuenta de Epic Games y reclamar los títulos antes de que termine la promoción.

De qué se tratan Out of Sight y TerraScape

Out of Sight es una aventura de terror y puzzles protagonizada por Sophie, una chica ciega que puede ver a través de los ojos de su osito de peluche. El juego utiliza una particular perspectiva en primera y segunda persona para plantear los desafíos: hay que recorrer una mansión, evitar a los captores, resolver obstáculos y descubrir los secretos detrás de ese lugar. El sigilo es clave, ya que cualquier ruido o movimiento puede poner a Sophie en peligro.

TerraScape, en cambio, es un juego de construcción y estrategia con una propuesta más relajada. El objetivo es crear reinos sobre islas flotantes colocando edificios de manera estratégica. La combinación de construcciones permite obtener mejores resultados y avanzar por mapas generados de forma procedimental. También incluye desafíos, escenarios, un modo creativo y opciones multijugador cooperativas y competitivas.

Los dos juegos están disponibles para Windows y requieren iniciar sesión con una cuenta de Epic Games.

El objetivo es crear reinos sobre islas flotantes colocando edificios de manera estratégica.

Cómo descargar gratis los juegos de Epic Games

Para sumar Out of Sight y TerraScape gratis a la biblioteca, hay que seguir estos pasos:

Entrar a la Epic Games Store e iniciar sesión con una cuenta. Buscar Out of Sight o TerraScape dentro de la sección de juegos gratuitos. Abrir la página del juego y seleccionar “Obtener”. Completar el proceso de compra, que tendrá un costo de $0 durante la promoción. Confirmar la operación para que el título quede asociado a la biblioteca. Descargar e instalar el juego desde el launcher de Epic Games cuando se quiera jugar.

La oferta estará disponible hasta el jueves 15 de octubre, por lo que conviene reclamarlos antes del cambio semanal aunque no haya planes de jugarlos inmediatamente.