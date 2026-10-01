Epic Games: juegos gratis del 1 al 8 de octubre 2026

Epic Games Store renovó su promoción semanal y ya permite descargar dos juegos gratis para PC hasta el 8 de octubre de 2026. Se trata de Buried Stars y System Shock 2: 25th Anniversary Remaster, dos propuestas muy diferentes que se pueden reclamar sin pagar y conservar de manera permanente en la biblioteca de la cuenta.

{{{htmlAmp}}}

La oferta incluye una aventura narrativa de misterio y supervivencia y una versión remasterizada de uno de los clásicos más reconocidos de los videojuegos. Para acceder a los títulos alcanza con reclamarlos durante el período de promoción: una vez agregados a la biblioteca, quedan disponibles para jugar incluso después de que termine la semana gratuita.

De qué se tratan los juegos gratis de Epic Games

Buried Stars es una aventura narrativa centrada en el misterio. La historia comienza cuando el escenario de un programa de audiciones televisivas se derrumba durante una transmisión en vivo y deja atrapados bajo los escombros a concursantes y miembros del equipo.

La situación se vuelve todavía más complicada cuando ocurre un asesinato entre los sobrevivientes. A partir de ese momento, el jugador deberá prestar atención a las conversaciones, buscar pistas y tomar decisiones que afectan las relaciones entre los personajes mientras intenta descubrir qué sucedió.

Por otro lado, System Shock 2: 25th Anniversary Remaster recupera el clásico de 1999 con una versión modernizada. La historia transcurre en el año 2114, cuando el protagonista despierta de un sueño criogénico a bordo de la nave Von Braun sin recordar quién es ni qué ocurrió. Los pasillos están ocupados por mutantes, robots y otros peligros relacionados con la inteligencia artificial SHODAN.

La remasterización incorpora modelos y animaciones mejorados, mejoras de calidad de vida, soporte para mods y multijugador cooperativo con juego cruzado. También permite elegir entre tres ramas militares, con diferentes estilos de juego.

Los pasillos están ocupados por mutantes, robots y otros peligros.

Cómo descargar gratis los juegos de Epic Games

Para sumar Buried Stars y System Shock 2: 25th Anniversary Remaster a la biblioteca, hay que seguir estos pasos:

Entrar a la Epic Games Store desde la web o abrir el launcher de Epic Games. Iniciar sesión con una cuenta de Epic Games o crear una nueva. Buscar Buried Stars y abrir su página dentro de la tienda. Seleccionar la opción para obtener el juego y completar el proceso de compra, que tendrá un costo de $0. Repetir el procedimiento con System Shock 2: 25th Anniversary Remaster. Una vez reclamados, ambos títulos quedarán asociados a la biblioteca y podrán instalarse cuando el usuario quiera.

La promoción estará disponible hasta el jueves 8 de octubre a las 11:00, por lo que hay tiempo limitado para reclamarlos.