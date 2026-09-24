Epic Games: juegos gratis del 24 de septiembre al 1 de octubre 2026

Conseguir los juegos es sencillo y no necesitás realizar ningún pago.

La Epic Games Store renovó su promoción semanal y desde este jueves 24 de septiembre de 2026 ofrece gratis Astrea: Six Sided Oracles y Mechabellum, dos juegos de estrategia con propuestas muy diferentes. Los usuarios de PC pueden reclamarlos sin pagar hasta el 1 de octubre, y una vez añadidos a la biblioteca quedan disponibles para siempre.

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Astrea: Six Sided Oracles combina elementos de roguelike con construcción de mazos, aunque en lugar de cartas utiliza dados. El juego propone enfrentar la corrupción que se extendió por un sistema estelar mediante un sistema de combate basado en Purificación y Corrupción, que permite atacar enemigos, recuperar salud y activar distintas habilidades según las decisiones tomadas durante cada partida.

De qué se tratan los juegos gratis de Epic Games

En Astrea, cada partida plantea diferentes recorridos, eventos y enfrentamientos. Los jugadores deben construir una reserva de dados y aprovechar sus efectos para avanzar, mientras pueden modificar las intenciones de los enemigos. Además, cuenta con 16 niveles de dificultad, por lo que la propuesta puede adaptarse a distintos estilos de juego.

Por otro lado, Mechabellum apuesta por las batallas automáticas con enormes ejércitos de mechas. La clave está en reclutar tropas, personalizar unidades, elegir formaciones y anticipar los movimientos del rival antes de que comience el enfrentamiento. Las batallas se desarrollan en escenarios 3D y permiten jugar en modalidades 1v1, 2v2, todos contra todos y Supervivencia, entre otras opciones.

En ambos casos, no es necesario descargarlos inmediatamente para conservarlos. Lo importante es reclamarlos durante el período de la promoción y agregarlos a la cuenta de Epic Games.

Mechabellum apuesta por las batallas automáticas con enormes ejércitos de mechas.

Cómo descargar gratis Astrea y Mechabellum

Para sumar los dos juegos a la biblioteca de Epic Games, hay que seguir estos pasos:

Ingresar a la Epic Games Store desde la PC. Iniciar sesión con una cuenta de Epic Games o crear una nueva. Buscar Astrea: Six Sided Oracles y entrar en su página. Seleccionar la opción para obtener el juego gratis y completar el proceso. Repetir los pasos con Mechabellum. Una vez reclamados, los dos títulos quedarán asociados a la biblioteca de la cuenta.

La promoción estará disponible hasta el jueves 1 de octubre de 2026. Después de esa fecha, ambos juegos dejarán de estar incluidos en la oferta gratuita semanal.