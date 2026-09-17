Epic Games: juegos gratis del 17 al 24 de septiembre 2026

Esta semana, la Epic Games Store vuelve a ofrecer dos juegos gratis para PC que pueden sumarse a la biblioteca y conservarse permanentemente: Mindcop y Shogun Showdown. La promoción estará disponible desde el 17 hasta el 24 de septiembre de 2026, por lo que hay tiempo limitado para reclamarlos.

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Los dos títulos proponen experiencias muy diferentes. Mindcop es una aventura policial no lineal en la que hay que investigar un asesinato y descubrir quién es el responsable, mientras que Shogun Showdown combina combates por turnos, elementos roguelite y construcción de mazos en un mundo inspirado en el Japón feudal.

De qué se tratan los juegos gratis de la semana

Mindcop: investigar un asesinato en cinco días

En Mindcop, el jugador asume el papel de un detective que tiene solamente cinco días para resolver un asesinato ocurrido en Campamento Merrylin Crater. Para avanzar en la investigación puede interrogar a los habitantes y utilizar una habilidad especial para entrar en sus mentes.

Esta mecánica, denominada Mindsurf, se presenta como un rompecabezas de tres en raya en tiempo real. Al completarlo, permite explorar el llamado “Mar de Pensamientos” y obtener pistas que después pueden utilizarse durante las conversaciones. Cada decisión consume tiempo, por lo que habrá que elegir qué acciones realizar antes de que se termine el plazo.

Mindcop es una aventura policial no lineal en la que hay que investigar un asesinato.

Shogun Showdown: estrategia y combates por turnos

Shogun Showdown apuesta por una fórmula diferente, con combates por turnos en los que cada movimiento cuenta. El objetivo es posicionar al personaje, elegir el momento adecuado para atacar y mejorar las distintas fichas de ataque para crear combinaciones más efectivas.

El juego incorpora elementos roguelite: perder no significa empezar completamente desde cero, ya que durante las partidas se pueden desbloquear nuevos personajes, ataques y habilidades. Todo esto está acompañado por una estética de pixel art inspirada en el Japón tradicional.

Cómo descargar los juegos gratis de Epic Games

Para reclamar Mindcop y Shogun Showdown sin pagar, hay que seguir estos pasos:

Entrar a la Epic Games Store e iniciar sesión con una cuenta de Epic Games. Buscar Mindcop y Shogun Showdown en la tienda. Abrir la página de cada juego y seleccionar la opción para obtenerlo gratis. Completar el proceso de compra, que tendrá un precio final de $0 durante la promoción. Una vez reclamados, ambos títulos quedarán asociados a la biblioteca de la cuenta y podrán descargarse para jugar en PC.

La promoción finaliza el 24 de septiembre, por lo que es necesario agregarlos a la biblioteca antes de esa fecha.