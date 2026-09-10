Epic Games: juegos gratis del 10 al 17 de septiembre 2026

Epic Games Store renovó su selección de juegos gratuitos y esta semana permite sumar Astral Ascent y LUFTRAUSERS sin pagar, desde el 10 hasta el 17 de septiembre de 2026. Ambos títulos pueden reclamarse desde la tienda digital para PC y, una vez agregados a la biblioteca, quedan disponibles para jugar.

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La propuesta combina dos experiencias bastante diferentes. Astral Ascent es un roguelite de plataformas y acción con combates rápidos, mientras que LUFTRAUSERS apuesta por la acción arcade y los enfrentamientos aéreos. Los dos juegos aparecen actualmente como gratuitos por tiempo limitado en Epic Games Store.

De qué se tratan los juegos gratis de Epic Games

Astral Ascent propone recorrer diferentes zonas mientras el jugador enfrenta enemigos y supera combates. Su estructura roguelite hace que cada partida tenga un componente de repetición y progresión, con una propuesta centrada en la acción y las plataformas. Además, la tienda de Epic Games muestra junto al juego base distintos contenidos adicionales que también estarán disponibles durante este período.

Por su parte, LUFTRAUSERS lleva la acción al aire. El jugador controla una aeronave y debe enfrentarse a diferentes amenazas en combates de ritmo rápido. Su estilo apunta directamente a quienes buscan partidas dinámicas y una experiencia arcade.

La promoción estará disponible del jueves 10 al jueves 17 de septiembre, por lo que hay una semana para reclamar ambos títulos. Epic Games los incorpora dentro de su sección de juegos gratuitos y actualmente figuran como próximos juegos gratis en la tienda.

LUFTRAUSERS apuesta por la acción arcade y los enfrentamientos aéreos.

Cómo descargar gratis Astral Ascent y LUFTRAUSERS

Para obtener los juegos no hace falta realizar ningún pago. El procedimiento es el siguiente:

Ingresar a Epic Games Store desde la computadora. Iniciar sesión con una cuenta de Epic Games o crear una nueva. Buscar Astral Ascent o LUFTRAUSERS en la tienda. Entrar en la página del juego y seleccionar la opción para obtenerlo gratuitamente. Completar el proceso de compra, que tendrá un precio final de $0 durante la promoción. Confirmar que el juego quedó agregado a la biblioteca. Descargarlo e instalarlo desde el launcher de Epic Games cuando se quiera jugar.

La clave es reclamarlos antes del 17 de septiembre. Una vez incorporados correctamente a la biblioteca, se podrán descargar posteriormente desde la cuenta.