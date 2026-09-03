Epic Games: juegos gratis del 3 al 10 de septiembre 2026

Alone With You es el nuevo juego gratis de la semana en Epic Games Store. La aventura de ciencia ficción se puede reclamar sin pagar desde este jueves 3 de septiembre y estará disponible gratis hasta el 10 de septiembre de 2026. Una vez agregado a la biblioteca, el título queda asociado a la cuenta y se puede descargar más adelante.

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Desarrollado por Benjamin Rivers, Alone With You propone una aventura narrativa para un jugador en la que el protagonista es el último sobreviviente de una colonia espacial que está al borde del colapso. Con la ayuda de una inteligencia artificial y cuatro hologramas, deberá explorar las instalaciones, descubrir qué ocurrió con la colonia y encontrar una manera de escapar antes de que sea demasiado tarde.

De qué se trata Alone With You

El juego combina aventura, exploración y ciencia ficción, con una historia que pone el foco en los personajes y en las decisiones del jugador. La inteligencia artificial que acompaña al protagonista tiene un papel central durante el recorrido, mientras que los hologramas permiten conocer más detalles sobre el pasado de la colonia.

Alone With You fue lanzado originalmente en 2017 y tiene una duración relativamente corta: la historia principal puede completarse en alrededor de seis horas y media, mientras que descubrir todas las opciones y finales puede llevar unas 11 horas y media.

Alone With You propone una aventura narrativa para un jugador.

La promoción resulta especialmente interesante para quienes buscan una experiencia narrativa que pueda completarse en pocas sesiones, sin necesidad de dedicar decenas de horas a una campaña.

Cómo descargar gratis Alone With You

Para conseguir el juego no hace falta descargarlo inmediatamente. Lo importante es reclamarlo antes del 10 de septiembre desde la tienda de Epic Games.

Ingresá a tu cuenta de Epic Games Store. Buscá Alone With You en la tienda o entrá a la sección de juegos gratuitos. Seleccioná la opción para obtener el juego. Completá el proceso de compra, que aparecerá con un precio de $0. Confirmá la operación y verificá que Alone With You figure en tu biblioteca. Descargalo cuando quieras desde el launcher de Epic Games.

La tienda confirma que el juego tiene un precio habitual de US$9,99, pero durante la promoción figura completamente gratis. Como ocurre con los regalos semanales de Epic Games, la fecha límite es para reclamarlo, no para instalarlo. Por eso, aunque no tengas espacio en la PC ahora mismo, conviene sumarlo a la biblioteca antes de que termine la promoción.