Epic Games: juegos gratis del 27 de agosto al 3 de septiembre 2026

Epic Games Store renovó su promoción semanal y desde este 27 de agosto permite conseguir gratis dos nuevos juegos para PC: Rival Stars Horse Racing: Desktop Edition y Breathedge. Ambos títulos pueden reclamarse sin pagar y quedarán guardados de forma permanente en la biblioteca del usuario, siempre que se los agregue a la cuenta antes de que termine la promoción, el 3 de septiembre.

La propuesta de esta semana mezcla dos experiencias completamente diferentes. Por un lado, Rival Stars Horse Racing: Desktop Edition apunta a quienes disfrutan de las carreras y la crianza de caballos. Por otro, Breathedge propone una aventura de supervivencia espacial con exploración, fabricación de objetos y una buena cuota de humor.

De qué tratan los juegos gratis de Epic Games

En Rival Stars Horse Racing: Desktop Edition, los jugadores pueden criar, entrenar y competir con caballos mientras buscan construir su propia trayectoria dentro del mundo ecuestre. El juego cuenta con animales de aspecto realista, un sistema de cría que permite desarrollar nuevas generaciones y diferentes modos centrados tanto en las carreras como en la equitación. La idea es tomar las riendas, mejorar el rendimiento de los caballos y avanzar hasta convertirse en una figura destacada de este deporte.

Breathedge, en cambio, lleva la acción al espacio. Desarrollado por RedRuins Softworks, es un juego de supervivencia en el que el protagonista queda involucrado en un accidente de una nave espacial mientras realizaba un viaje para llevar las cenizas de su padre. A partir de ahí, deberá explorar los restos, reunir recursos, fabricar herramientas y vehículos y encontrar la manera de seguir con vida en un entorno bastante hostil. Todo esto acompañado por una historia con un tono humorístico y la presencia de una peculiar gallina inmortal.

Breathedge propone una aventura de supervivencia espacial con exploración, fabricación de objetos y una buena cuota de humor.

Cómo descargar gratis los juegos de Epic Games

Para aprovechar la promoción, hay que seguir estos pasos:

Ingresar a la Epic Games Store desde la web o la aplicación oficial. Iniciar sesión con una cuenta de Epic Games o crear una nueva. Buscar Rival Stars Horse Racing: Desktop Edition y Breathedge. Entrar en la página de cada juego y seleccionar la opción para obtenerlo gratis. Completar el proceso de compra con precio de $0. Una vez reclamados, los dos títulos quedarán asociados permanentemente a la biblioteca.

La promoción estará disponible hasta el 3 de septiembre de 2026, por lo que conviene agregarlos cuanto antes aunque no haya intención de jugarlos de inmediato. Después de reclamarlos, podrán descargarse desde la biblioteca sin volver a pagar por ellos.