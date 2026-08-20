Epic Games: juegos gratis del 20 al 27 de agosto 2026

Epic Games Store renovó su promoción semanal y esta vez ofrece dos regalos para los usuarios de PC: la Edición estándar de Cardpocalypse y el Paquete de Mago Épico para Albion Online. Ambos pueden reclamarse sin pagar, pero la promoción tiene una duración limitada: están disponibles desde el 20 hasta el 27 de agosto de 2026. Una vez agregados a la biblioteca, los contenidos quedan asociados a la cuenta para poder utilizarlos posteriormente.

El principal regalo es Cardpocalypse, un RPG para un jugador que combina aventura, decisiones y combates mediante cartas, con una estética inspirada en la cultura pop de los años 90. Por su parte, el Paquete de Mago Épico está destinado a quienes juegan Albion Online y no es un videojuego independiente, sino un conjunto de contenidos adicionales para personalizar y desarrollar al personaje.

De qué se trata Cardpocalypse

En Cardpocalypse, los jugadores se ponen en la piel de un chico que provoca accidentalmente que su escuela prohíba el juego de cartas coleccionables que todos sus compañeros disfrutan. A partir de ahí, los estudiantes empiezan a jugar a escondidas, hasta que los personajes de ese juego terminan invadiendo el mundo real.

La propuesta combina la construcción de mazos con combates de cartas y una historia interactiva en la que las decisiones tienen consecuencias. El resultado es una aventura con una marcada estética noventosa y una premisa bastante particular.

Cardpocalypse es un RPG para un jugador que combina aventura, decisiones y combates mediante cartas.

Qué incluye el Paquete de Mago Épico

El segundo regalo está pensado para Albion Online, el RPG multijugador gratuito de mundo abierto. El paquete incluye elementos cosméticos y recursos para mejorar la experiencia, entre ellos un atuendo completo de mago, aspectos para monturas, un aspecto de arma con forma de libro de hechizos y distintos recursos para progresar y fabricar objetos. Su valor supera los 50 euros según la información difundida sobre la promoción.

Cómo descargar gratis los juegos de Epic Games

Para aprovechar la promoción, no hace falta realizar ningún pago. El proceso es el siguiente:

Ingresá a Epic Games Store e iniciá sesión con tu cuenta. Buscá Cardpocalypse Standard Edition o el Paquete de Mago Épico. Entrá en la ficha del producto y presioná “Obtener”. Completá el proceso de compra con costo cero. Una vez reclamado, el contenido quedará asociado a tu biblioteca.

Epic Games mantiene una promoción semanal de juegos gratuitos, por lo que conviene reclamar los títulos antes de que termine cada período.