Caravan SandWitch, el juego gratis de esta semana en Epic Games

Caravan SandWitch es el juego gratis de la semana en Epic Games Store y puede reclamarse sin pagar hasta el 20 de agosto de 2026. Se trata de una aventura de exploración y narrativa ambientada en un planeta de ciencia ficción con paisajes inspirados en la Provenza. La propuesta no incluye combates ni muertes: el objetivo es recorrer el mundo, resolver misterios y ayudar a sus habitantes. Una vez añadido a la biblioteca, el título queda asociado a la cuenta del jugador.

El juego fue desarrollado por Studio Plane Toast y publicado por Dear Villagers. En Caravan SandWitch, la protagonista llega a Cigalo para buscar a su hermana desaparecida. Para avanzar deberá recorrer el planeta en su caravana o a pie, interactuar con distintas comunidades y mejorar su vehículo para acceder a nuevas zonas, ruinas y caminos.

De qué se trata Caravan SandWitch

La aventura propone explorar un mundo que pasó de ser un planeta verde a convertirse en un territorio desértico debido a la actividad humana y la sobreexplotación. Durante el recorrido aparecen humanos, robots y los Reinetos, una antigua especie aborigen, además de la misteriosa SandWitch.

La particularidad de Caravan SandWitch es que apuesta por una experiencia relajada. No hay combate, muerte ni límite de tiempo, por lo que el jugador puede recorrer Cigalo a su propio ritmo mientras descubre nuevos lugares, completa tareas y conoce a sus habitantes.

El título, lanzado originalmente en septiembre de 2024, está disponible para Windows y requiere al menos 5 GB de almacenamiento. Sus requisitos mínimos incluyen 4 GB de memoria RAM y una GeForce GTX 760 o Radeon R9 270.

Cómo descargar Caravan SandWitch gratis

Para conseguir el juego de Epic Games Store no hace falta realizar ningún pago. El procedimiento es el siguiente:

Una vez añadido a la biblioteca, el título queda asociado a la cuenta del jugador.

Ingresar a Epic Games Store desde la web o el launcher de PC. Iniciar sesión con una cuenta de Epic Games. Buscar Caravan SandWitch en la tienda. Entrar en la página del juego y seleccionar la opción para obtenerlo gratis durante la promoción. Completar el proceso de compra sin costo y confirmar la operación. Una vez reclamado, el juego quedará en la biblioteca de la cuenta para instalarlo cuando quieras.

La promoción de Caravan SandWitch estará disponible hasta el 20 de agosto de 2026, cuando será reemplazada por otro título gratuito. Por eso, quienes quieran sumar esta aventura a su biblioteca de PC sin gastar plata tienen toda esta semana para reclamarla.