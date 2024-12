Larry Page, cofundador de Google, destacó su apoyo a Elon Musk y sus proyectos para asegurar un futuro para la humanidad.

En un mundo donde la filantropía y las grandes donaciones suelen estar asociadas a causas humanitarias, como la lucha contra el hambre o el cáncer, el cofundador de Google, Larry Page, aseguró que estaría dispuesto a dejarle toda su fortuna a al empresario multimillonario detrás de Space X y Tesla, Elon Musk. Ahora, ¿Por qué?

La visión de Page: un futuro "respaldado por la humanidad"

En una entrevista que Page dió hace más de diez años a Charlie Rose durante la conferencia TED, sus palabras sorprendieron a muchos. En lugar de mencionar fundaciones benéficas o dejar su fortuna a causas tradicionales, el cofundador de Google declaró que, si tuviera que decidir, lo haría a favor de Elon Musk.

Page afirmó que la razón tiene que ver con una misión que ambos comparten: asegurar un futuro para la humanidad, y una de las formas más audaces de lograrlo, según ellos, es colonizar Marte.

Para él, tanto Google como SpaceX representan esa capacidad de innovar y empujar los límites de lo posible. Mientras muchos ven la filantropía como una acción enfocada en aliviar problemas inmediatos de la sociedad, Page parece ver en Musk y sus proyectos una manera de garantizar la supervivencia de la humanidad a largo plazo.

La amistad que inspiró esta decisión

La relación entre Larry Page y Elon Musk es estrecha desde sus inicios en el mundo de la tecnología. Ambos compartieron muchas conversaciones y hasta momentos personales. Musk, de hecho, se alojaba frecuentemente en la casa de Page cuando visitaba Silicon Valley.

Juntos figuraron en la lista de "Líderes empresariales que no sabías que eran mejores amigos", publicada por Fortune en 2016.Incluso, en su tiempo, Musk intentó vender Tesla a Google por 11 mil millones de dólares, pero el trato nunca se concretó.

La decisión de Page de apoyar a Musk también tiene que ver con una visión compartida sobre el futuro. Ambos vieron el potencial de sus empresas para transformar no solo la tecnología, sino también el destino de la humanidad.

Si bien este enfoque es polémico y tiene sus detractores, es innegable que tanto Page como Musk comparten una convicción profunda sobre el poder de la innovación para resolver problemas globales.

Musk, por su parte, se enfocó en el desarrollo de vehículos eléctricos a través de Tesla y la exploración espacial con SpaceX. Para Page, proyectos como estos tienen el poder de reconfigurar el mundo tal como lo conocemos.

La relación actual entre Musk y Page

A pesar de su cercanía en los primeros años, la relación entre Page y Musk comenzó a deteriorarse alrededor de 2013, cuando las diferencias en sus visiones sobre el futuro de la inteligencia artificial (IA) se hicieron más evidentes.

Musk, preocupado por los riesgos existenciales que la IA podría representar para la humanidad, adoptó una postura mucho más cautelosa. En contraposición, Page, optimista sobre el potencial de la IA para mejorar la vida humana, defendía que, si se gestionaba adecuadamente, podría ser una herramienta fundamental para el progreso.

La fricción aumentó cuando Musk cofundó OpenAI, una organización destinada a investigar la IA de manera segura, lo que se percibió como una competencia directa para Google, que ya había adquirido DeepMind, una de las empresas líderes en la investigación de inteligencia artificial.

El magnate sudafricano sueña con colonizar Marte y ya puso fecha.

Este desacuerdo provocó un distanciamiento significativo entre ambos. No obstante, a pesar de las tensiones, Musk no descartó la posibilidad de una reconciliación. En un podcast de 2023 con Lex Fridman, el magnate de Tesla y SpaceX expresó su deseo de retomar la amistad con Page, aunque reconoció que podría no ser recíproco.