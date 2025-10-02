Cómo funciona el Plan Canje de electrodomésticos

En tiempos en los que los precios y la tecnología avanzan rápido, muchas marcas y tiendas lanzan planes de canje para que los usuarios puedan cambiar su heladera, lavarropas, televisor o incluso aire acondicionado usado por un modelo nuevo, más eficiente y con garantía. La mecánica es sencilla y se puede gestionar de forma online o presencial.

¿En qué consiste el Plan Canje y quiénes pueden acceder?

El objetivo del Plan Canje es facilitar la renovación de electrodomésticos, ofreciendo la posibilidad de entregar un equipo usado en funcionamiento como parte de pago, y así acceder a un reintegro o descuento en la compra de uno nuevo. Lo importante: no hace falta vender tu aparato viejo por separado ni lidiar con trámites engorrosos.

La mayoría de los programas de canje están disponibles para personas mayores de 18 años, residentes en el país, y aplica tanto para compras particulares como en algunos casos para pequeños comercios.

Qué equipos se pueden entregar y cuáles son los requisitos

Las marcas suelen aceptar heladeras, lavarropas, televisores, aires acondicionados y otros electrodomésticos. El equipo viejo debe estar en condiciones de uso: es decir, encender y apagar correctamente, tener el número de serie o modelo visible y coincidir con los datos que declaraste al momento de solicitar el canje. No suelen exigir un estado “perfecto”, pero sí que funcione y que sea el mismo modelo que declaraste.

Paso a paso para hacer el Plan Canje

Elegí el producto nuevo: entrá a la web o tienda de la marca o comercio que ofrece el canje.

Cotizá tu equipo usado: completá los datos del aparato viejo (modelo, estado, etc.) y obtené el monto estimado de reintegro.

Comprá el nuevo electrodoméstico abonando el valor completo, con tarjeta o transferencia.

Validación: la empresa te contactará para pedirte fotos, videos o para coordinar una visita que confirme el estado del equipo usado.

Retiro: una vez validado, coordinan el retiro del aparato viejo por tu domicilio. Es clave estar presente en el día y horario acordados.

Reintegro: en un plazo de entre 10 y 20 días hábiles, se acredita el descuento o reintegro en tu medio de pago original. En algunos casos, el descuento puede ser inmediato al hacer la compra.

Ventajas y detalles a tener en cuenta

El Plan Canje facilita deshacerse del equipo viejo sin complicaciones, evita acumulación de residuos y permite acceder a electrodomésticos más modernos y de bajo consumo energético. Además, muchos comercios ofrecen cuotas sin interés y envíos gratuitos, potenciando el ahorro.

Eso sí, revisá siempre los términos y condiciones: el beneficio puede variar según la marca, la zona o el tipo de producto, y es fundamental que el equipo usado coincida con el declarado para evitar rechazos o reducción del monto a reintegrar.

Si estabas pensando en renovar algún electrodoméstico de tu casa, el Plan Canje es una alternativa rápida, segura y ventajosa. ¡Aprovechá, entregá tu aparato viejo y disfrutá la tecnología nueva sin dolores de cabeza!