Google lanzó una promoción especial por el Black Friday que ofrece hasta un 50% de descuento en determinados planes de inteligencia artificial y almacenamiento en la nube. La iniciativa está dirigida a usuarios que ya cuentan con una suscripción a Google One o a los servicios de IA de la compañía y permite acceder a versiones pagas de Gemini por precios promocionales.

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La oferta anticipada comenzó el 20 de noviembre y estará disponible hasta el jueves 26. Sin embargo, no todos los usuarios pueden acceder a los mismos beneficios: los descuentos y los precios dependen del tipo de membresía que tengan contratada actualmente.

Qué planes de Google tienen descuentos por el Black Friday

Entre las alternativas disponibles, los usuarios que cuentan con el plan Basic pueden acceder a dos opciones promocionales. Una es Google Standard, que incluye 200 GB de almacenamiento por $44.835,05 anuales. La otra es AI Plus, que ofrece 400 GB de almacenamiento por $37.360,05 durante 12 meses.

La propuesta también alcanza a quienes tienen suscripciones a Google AI Plus y Google AI Pro en su modalidad anual.

En el caso de Google AI Plus, el servicio incorpora acceso ampliado a Gemini y herramientas para realizar investigaciones, además de funciones de generación de imágenes y videos. También incluye 400 GB de espacio en la nube, que pueden utilizarse para almacenar archivos en Gmail, Google Drive y Google Fotos.

Por su parte, Google AI Pro está orientado a quienes necesitan mayores capacidades de inteligencia artificial. Este plan ofrece límites de uso más amplios para los modelos de IA y 5 TB de almacenamiento. Además, suma beneficios asociados a otros servicios de la compañía, como YouTube Premium Lite en los países donde está disponible.

Cómo acceder a los descuentos de Google

Para conocer las promociones disponibles, los usuarios deben ingresar a la página de planes de Google AI con su cuenta personal y comprobar qué beneficios tienen habilitados. Es importante tener en cuenta que no existe un precio promocional único para todos los suscriptores. Las condiciones varían según la membresía vigente y las características de cada cuenta.

La iniciativa está dirigida a usuarios que ya cuentan con una suscripción a Google One.

Google también anticipó que habrá nuevas promociones para quienes todavía no están suscriptos a sus servicios. Estas ofertas comenzarán el viernes 27 de noviembre, coincidiendo con el Black Friday, aunque todavía no se habían difundido todos los detalles.

De esta manera, la compañía busca impulsar sus suscripciones de inteligencia artificial y almacenamiento durante una de las principales jornadas comerciales del año. Antes de contratar, conviene revisar cuánto dura el descuento y cuál será el precio de renovación una vez finalizado el período promocional, ya que las suscripciones pueden volver automáticamente a su tarifa habitual.