Los métodos más rápidos para descargar videos de TikTok con o sin marca de agua

Descargar videos de TikTok es bastante sencillo y no hace falta recurrir necesariamente a programas externos. La propia plataforma permite guardar contenidos desde su aplicación para celulares y también desde su versión web en una computadora. En ambos casos, los videos se descargan con la marca de agua que identifica al usuario que los publicó.

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Para quienes buscan descargar videos de TikTok sin marca de agua, existen alternativas de terceros. Una de ellas es jDownloader, una herramienta de código abierto y multiplataforma que permite obtener el video completo junto con su audio. También hay páginas web que ofrecen este servicio sin instalar programas, aunque tienen algunas cuestiones de privacidad que conviene tener en cuenta.

Cómo descargar un video de TikTok desde el celular

La manera más directa es hacerlo desde la propia aplicación de TikTok. Primero hay que ingresar al video que se quiere guardar y tocar el botón Compartir, ubicado en el lateral derecho de la pantalla, debajo de la opción para dejar comentarios.

Al hacerlo, aparece un menú en la parte inferior con distintas alternativas. Allí hay que seleccionar Descargar. El video comenzará a bajarse y quedará almacenado directamente en la galería del teléfono. Este método guarda el contenido con la marca de agua correspondiente al usuario que publicó el video.

Desde la app, los videos se descargan con la marca de agua que identifica al usuario que los publicó.

Cómo descargar videos de TikTok desde una computadora

También es posible descargar videos de TikTok en una PC utilizando la versión web de la plataforma. Para hacerlo, hay que ingresar al video elegido y, mientras se reproduce, hacer clic derecho sobre él.

Se abrirá una ventana con distintas opciones relacionadas con la reproducción y el contenido. En ese menú hay que seleccionar Descargar vídeo. El archivo se guardará en la memoria de la computadora y, al igual que ocurre desde el celular, tendrá la marca de agua de TikTok.

Cómo descargar videos de TikTok sin marca de agua

Para eliminar la marca de agua es necesario utilizar herramientas externas se recomienda jDownloader, que funciona en distintas plataformas y es de código abierto. Para utilizarlo, hay que abrir la aplicación y permitirle acceder al portapapeles. Después, se copia la URL del video de TikTok y el programa detectará el contenido.

Una vez procesado el enlace, aparecerá una carpeta con el video completo y su archivo de audio. Solo resta seleccionar la opción de descarga.

Otra alternativa son las páginas web de terceros, como SnapTik. En este caso, basta con pegar el enlace del video. Sin embargo, estos sitios pueden incluir publicidad y cookies y que no son la opción más privada. Para descargar algunos contenidos en HD también puede ser necesario interactuar con publicidad.