Cyber Monday 2026: el truco con inteligencia artificial que usan los argentinos para no caer en falsas ofertas.

El Cyber Monday 2026 encuentra a los consumidores argentinos con nuevos hábitos a la hora de comprar por internet. En un escenario en el que cuidar el presupuesto se volvió una prioridad, la inteligencia artificial comenzó a ocupar un lugar central en la búsqueda de oportunidades: cada vez más personas recurren a asistentes virtuales para comparar alternativas, analizar promociones y evitar pagar de más por un producto.

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Así lo revela un estudio realizado por Google e Ipsos, que señala que el 85% de los compradores argentinos consulta herramientas de inteligencia artificial para planificar sus adquisiciones. El dato refleja un cambio en la manera de aprovechar los grandes eventos de comercio electrónico, donde ya no alcanza con encontrar un porcentaje de descuento atractivo, también es necesario comprobar si representa un ahorro real.

De acuerdo con el relevamiento, el 33% de los usuarios utiliza estos asistentes específicamente para verificar la autenticidad de las promociones. Otro 36% busca encontrar productos que ofrezcan una buena relación entre precio y calidad, mientras que el 30% solicita sugerencias sobre marcas y modelos. Además, un 28% recurre a la tecnología para comprender mejor las características técnicas de aquello que piensa comprar.

Cyber Monday 2026: cómo se preparan los argentinos para encontrar descuentos reales

El informe muestra que seis de cada diez consumidores comenzaron a comparar valores entre uno y tres meses antes del evento. Entre quienes incorporaron herramientas digitales para investigar sus compras, el 69% asegura que empezó a hacerlo con mayor anticipación que en temporadas anteriores.

Esta tendencia también se refleja en las consultas que recibe Google. Según explicó Magdalena Prat Gay, gerenta comercial de Retail de Google Argentina, las búsquedas son tres veces más extensas que en ediciones anteriores, una señal de que los usuarios realizan preguntas más específicas antes de tomar una decisión.

El Cyber Monday 2026 encuentra a los consumidores argentinos con nuevos hábitos a la hora de comprar por internet.

En cuanto a las plataformas elegidas, Gemini aparece entre las principales herramientas de consulta, el 60% de quienes utilizan distintos canales digitales recurre a esta tecnología para orientar sus compras. A su vez, el 76% de los usuarios que aprovechan funciones como Visión General con IA y Modo IA considera que les permiten decidir más rápido gracias a la posibilidad de reunir información y comparar características.

Sin embargo, la inteligencia artificial todavía no reemplaza por completo la opinión de otros consumidores. El 39% de los encuestados considera importante que las recomendaciones tecnológicas estén acompañadas por experiencias reales. En ese sentido, YouTube ocupa un lugar destacado ya que el 75% lo utiliza como fuente de consulta y el 67% presta atención a las reseñas de creadores de contenido.

Envío gratis, cuotas y descuentos: qué buscan los compradores argentinos

El estudio también permite identificar distintos perfiles de consumidores durante el Cyber Monday. El grupo más numeroso, que representa el 53%, está integrado por los llamados cazadores de ofertas, son quienes concretan una operación únicamente cuando encuentran una oportunidad que consideran conveniente.

En segundo lugar aparecen los compradores decididos, que representan el 37% y llegan al evento con sus adquisiciones previamente planificadas. El 10% restante corresponde a los consumidores impulsivos, que prefieren resolver sus compras sobre la marcha.

A la hora de elegir dónde comprar, los beneficios concretos tienen un peso determinante. El 74% espera encontrar descuentos genuinos y precios especiales, mientras que el 53% considera fundamental que los productos tengan una calidad garantizada. El envío gratuito a domicilio se posiciona como uno de los incentivos más valorados, seguido por las opciones de financiación y los descuentos directos. En particular, el 67% de los consumidores considera que poder pagar en cuotas con tarjeta de crédito es un factor importante para elegir un comercio.