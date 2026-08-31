Crisis de la memoria RAM: la nueva función que prepara Google para liberar tu teléfono

Google anunció nuevos requisitos para las aplicaciones y juegos de Android que buscan reducir el consumo excesivo de memoria RAM y evitar que afecten el funcionamiento general de los dispositivos. La medida llegará en un contexto marcado por la crisis global de la RAM, impulsada en buena parte por el fuerte crecimiento de la inteligencia artificial y la demanda de memoria por parte de los centros de datos.

{{{htmlAmp}}}

Los nuevos límites estarán orientados a las aplicaciones que utilizan demasiados recursos y pueden provocar ralentizaciones, cierres inesperados o un consumo excesivo de batería. Las exigencias comenzarán a regir a partir de febrero, mientras que Google prevé incorporar a fines de este año nuevas herramientas de diagnóstico en Android 17 para que los desarrolladores puedan controlar el uso de memoria de sus programas.

Por qué Google decidió limitar el consumo de memoria

La medida está relacionada con la llamada crisis del RAM, un problema global que afecta a la cadena de suministro de componentes de memoria. Según la información publicada por TN, el crecimiento de la inteligencia artificial generó una demanda muy elevada de memoria y procesamiento por parte de las compañías que desarrollan estas tecnologías y de los centros de datos.

Ante este escenario, los fabricantes concentraron parte de su producción en los tipos de memoria utilizados por la inteligencia artificial. La consecuencia fue una menor disponibilidad de RAM para otros segmentos y un aumento de los precios. Esto también repercutió en los dispositivos electrónicos, con equipos que en algunos casos llegan al mercado con menos memoria o componentes alternativos para evitar mayores aumentos de precio.

La medida llegará en un contexto marcado por la crisis global de la RAM.

Google explicó que sus nuevos requisitos para apps de Android buscan ayudar a “superar las limitaciones de hardware del sector”. El objetivo es evitar que determinados programas consuman una cantidad excesiva de RAM y terminen perjudicando la experiencia del usuario.

El cambio no está relacionado con el almacenamiento interno del celular. La atención estará puesta específicamente en el uso de recursos del sistema. Entre las situaciones que pueden generar un consumo elevado aparecen las imágenes de alta resolución, las texturas sin optimizar y los procesos que permanecen funcionando en segundo plano.

Qué pasará con las aplicaciones que superen los límites

Los desarrolladores deberán realizar ajustes para que sus aplicaciones y juegos utilicen los recursos disponibles de manera más eficiente. Las apps que superen los límites establecidos podrán recibir sanciones, similares a las aplicadas a las aplicaciones engañosas, que incluyen suspensiones y hasta prohibiciones permanentes.

Antes de que las nuevas exigencias entren en vigencia, Google ofrecerá herramientas adicionales para que los desarrolladores puedan detectar y medir el consumo de memoria de sus aplicaciones en Android 17.