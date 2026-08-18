Cambiaste el celular o tenés miedo de perder todo: cómo guardar tus fotos y datos en pocos minutos

Cambiar de celular siempre trae la misma ansiedad de fondo: ¿se van a perder las fotos, los contactos y las conversaciones acumuladas durante años? La buena noticia es que Android tiene todo lo necesario para evitarlo, y activarlo no lleva más de unos minutos.

Para respaldar fotos, música y mensajes con los servicios de Google, hay que usar la suite de herramientas que el sistema operativo integra, principalmente Google One y Google Fotos.

Cómo activar la copia general del sistema

Para la copia de seguridad general, hay que ir a Ajustes, seleccionar Google y presionar la opción de Copia de seguridad. Al tocar "Hacer copia ahora", se guardan en la nube de Google Drive los contactos, las llamadas, los mensajes SMS y los ajustes del equipo. Este respaldo automático tiene algunas condiciones para ejecutarse en segundo plano: el celular debe estar inactivo, con la batería cargada y conectado a una red Wi-Fi para no gastar los datos móviles.

Fotos y videos con Google Fotos

Para las imágenes, la herramienta ideal es Google Fotos. Hay que abrir la app, tocar la foto de perfil arriba a la derecha y entrar en Configuración de Fotos, donde se activa el interruptor de Copia de seguridad. Desde ese mismo menú se puede elegir qué carpetas sincronizar, como las descargas locales o las imágenes de WhatsApp, y también qué calidad usar: la opción original sube los archivos intactos, pero consume más espacio, mientras que la compresión de alta calidad ocupa menos y rinde más la cuenta. Conviene recordar que la cuenta gratuita de Google tiene un límite compartido de 15 GB entre Drive, Gmail y Fotos.

WhatsApp va aparte

Los chats de WhatsApp no entran en el paquete general de Android: hay que hacerlo desde la propia app, en Ajustes, Chats y Copia de seguridad, donde se elige la cuenta de Google Drive de destino, la frecuencia del respaldo y si se incluyen los videos. Para sumar una capa extra de protección, se puede activar el cifrado de extremo a extremo con contraseña, que impide que terceros -incluso Google o Meta- accedan al contenido de esos chats.

Si se busca una alternativa fuera del ecosistema de Google, Amazon Photos ofrece almacenamiento ilimitado de fotos en resolución original para quienes tienen Amazon Prime, mientras que Microsoft OneDrive permite subir automáticamente las fotos de la cámara y sincronizarlas directamente con el Explorador de archivos de Windows.