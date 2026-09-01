COTO fue reconocido con el eCommerce Award Argentina 2026 en la categoría Alimentos y Consumo Masivo.

COTO fue distinguido con el eCommerce Award Argentina 2026 en la categoría Alimentos y Consumo Masivo, uno de los reconocimientos destinados a destacar a las empresas, proyectos y líderes que impulsan el desarrollo del comercio electrónico y la economía digital en el país.

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La premiación tuvo lugar en el marco del eCommerce Day Argentina 2026, realizado en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. El reconocimiento, otorgado por el eCommerce Institute, distingue a los actores destacados de la industria digital a partir de aspectos como su capacidad de innovación, liderazgo, impacto positivo y visión estratégica.

El eCommerce Day Argentina 2026 reunió a más de 7.000 inscriptos y 140 speakers nacionales e internacionales.

COTO y su apuesta por la transformación digital

Desde la compañía señalaron que el premio refleja el trabajo realizado en materia de transformación digital e innovación, dos de los pilares de una estrategia enfocada en generar experiencias de compra más simples, ágiles y adaptadas a las nuevas necesidades de los consumidores.

El reconocimiento cobra especial relevancia en un escenario en el que el comercio electrónico continúa transformando los hábitos de compra y obliga a las empresas a integrar cada vez más sus canales físicos y digitales.

La categoría Alimentos y Consumo Masivo pone además el foco sobre uno de los segmentos en los que esa transformación plantea desafíos particulares, desde la experiencia de compra hasta la integración de los diferentes canales utilizados por los consumidores.

Más de 7.000 inscriptos en el eCommerce Day Argentina 2026

La edición 2026 del eCommerce Day Argentina reunió a más de 7.000 inscriptos y 140 speakers nacionales e internacionales. Durante el encuentro se analizaron tendencias, estrategias y casos vinculados con la evolución del comercio electrónico.

Entre los principales temas abordados estuvieron la inteligencia artificial, el comercio unificado, los nuevos hábitos de consumo y las oportunidades que surgen de una industria digital cada vez más integrada.

La distinción obtenida por COTO en este contexto reconoce así la estrategia de la compañía dentro de un mercado en el que la tecnología y la integración entre los distintos canales de compra adquieren un peso cada vez mayor.