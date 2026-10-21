ChatGPT suma PIN y huella digital: la nueva función de seguridad para proteger tus conversaciones de terceros

ChatGPT incorporó una nueva función para bloquear conversaciones con un PIN, huella digital o reconocimiento facial, con el objetivo de evitar que otras personas accedan a chats privados cuando utilizan el mismo celular o computadora. La herramienta, denominada Locked Chats o Chats bloqueados, permite separar determinadas conversaciones del historial general y protegerlas frente a miradas ajenas.

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La novedad está pensada para quienes comparten dispositivos con familiares, amigos o compañeros de trabajo, o necesitan mantener cierta información fuera de la vista de otras personas. Una vez bloqueadas, las conversaciones dejan de aparecer en el historial habitual, los chats fijados y los resultados de búsqueda de la aplicación. Sin embargo, esta protección no equivale a un cifrado de extremo a extremo.

Cómo activar los chats bloqueados en ChatGPT

La función permite mantener las conversaciones guardadas y volver a consultarlas cuando sea necesario, a diferencia de los Chats Temporales, que funcionan en una sesión separada y no quedan almacenados en el historial.

Para configurar la herramienta, los usuarios deben seguir estos pasos:

Ingresar a ChatGPT con su cuenta. Acceder al apartado Proyectos. Buscar la sección Chats bloqueados. Seleccionar una conversación existente o crear una nueva para protegerla. Configurar un PIN de cuatro dígitos para restringir el acceso.

Esta protección no equivale a un cifrado de extremo a extremo.

En las aplicaciones para Android y iOS también es posible utilizar métodos de autenticación biométrica, como la huella digital o el reconocimiento facial, según las opciones disponibles en el dispositivo.

OpenAI comenzó a implementar la función de manera gradual para las cuentas gratuitas y los planes Go, Plus, Pro, Business, Enterprise y Edu. Por eso, la herramienta podría tardar algunos días en aparecer en todas las cuentas habilitadas.

Qué pasa con la privacidad y la memoria de ChatGPT

Aunque los Chats bloqueados agregan una capa de protección, existen algunas limitaciones que conviene tener en cuenta. La función no modifica el tiempo durante el cual OpenAI conserva las conversaciones ni cambia la configuración de uso de datos para mejorar el modelo.

Además, bloquear un chat no elimina la información que ChatGPT ya había incorporado a su memoria antes de activar la protección.

Cuando la memoria está habilitada, las conversaciones bloqueadas comparten un registro separado del que utiliza el resto de los chats. De esta manera, los nuevos datos incorporados en ese espacio no se trasladan a las conversaciones comunes.

Otro punto importante es que restablecer el PIN elimina permanentemente los chats bloqueados, junto con sus archivos y demás contenidos protegidos por el código anterior. Según OpenAI, esa eliminación es irreversible y el soporte no puede recuperar la información borrada.

La herramienta tampoco está disponible para Chats Temporales, conversaciones grupales, chats archivados, conversaciones creadas mediante enlaces compartidos ni chats con tareas programadas o grabaciones de reuniones.

En definitiva, la función ofrece una alternativa para mantener conversaciones fuera de la vista de otras personas que utilizan el mismo dispositivo, pero no reemplaza las medidas de seguridad y privacidad que requiere el manejo de información sensible.