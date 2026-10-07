Cambios en ChatGPT: por qué empezarán a aparecer anuncios patrocinados cada vez que pidas una imagen

Los anuncios estarán identificados claramente y aparecerán separados del resultado generado por ChatGPT.

OpenAI sumará publicidad al generador de imágenes de ChatGPT, por lo que los usuarios podrán encontrar anuncios junto al contenido creado por la inteligencia artificial. La compañía comenzó a implementar esta función en Estados Unidos para un grupo reducido de usuarios y anticipó que el sistema podría llegar a otros países durante los próximos meses.

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Los anuncios estarán identificados claramente y aparecerán separados del resultado generado por ChatGPT. El formato seguirá el modelo que OpenAI ya utiliza en las conversaciones, donde las publicidades llevan la etiqueta “Patrocinado” y no intervienen en las respuestas que entrega el chatbot.

Cómo funcionarán los anuncios de ChatGPT

Según explicó OpenAI, las publicidades estarán relacionadas con el pedido realizado por el usuario y buscarán funcionar como una fuente de inspiración. Es decir, no aparecerán de manera aleatoria, sino que tendrán conexión con el contenido solicitado.

Por ejemplo, si una persona le pide a ChatGPT que genere una imagen de un jardín con propuestas de decoración, podrían aparecer anuncios vinculados con muebles de exterior.

La compañía plantea esta modalidad como una nueva forma visual de descubrir productos y servicios. Al mismo tiempo, permitirá a las empresas contar con herramientas de medición para conocer mejor el impacto de sus campañas publicitarias.

Quiénes podrán ver publicidad

La publicidad en el generador de imágenes estará disponible únicamente para cuentas de usuarios mayores de 18 años. OpenAI también incorporará filtros para determinar si un pedido es apropiado para mostrar anuncios y evitar que aparezcan en situaciones consideradas sensibles.

Además, la compañía indicó que habrá revisores humanos encargados de analizar las publicidades para detectar posibles incumplimientos de las políticas de uso del servicio.

Las publicidades no aparecerán de manera aleatoria, sino que tendrán conexión con el contenido solicitado.

El desembarco de los anuncios en las imágenes generadas por ChatGPT se produce mientras OpenAI enfrenta cuestionamientos relacionados con los riesgos del desarrollo de inteligencia artificial.

Pocos días antes del anuncio, David Robinson, exresponsable de la redacción de informes de seguridad de OpenAI, dejó la compañía y criticó públicamente su forma de desarrollar IA. El especialista sostuvo que los laboratorios que trabajan con modelos avanzados necesitan controles similares a los utilizados en instalaciones de alto riesgo.

Su salida se suma a otras advertencias de empleados y exempleados sobre los riesgos asociados con el avance de la inteligencia artificial y vuelve a poner el foco en las medidas de seguridad que aplican las empresas del sector.