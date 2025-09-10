Sin contraseña y muy fácil: la forma definitiva de conectar un celular al WiFi.

En la era de la hiperconectividad, muchas veces sucede que visitamos la casa de un amigo o incluso llega visita a nuestra propia vivienda y surge la misma necesidad: conectarse al WiFi. Vivimos en un mundo donde el acceso a internet no es un lujo, sino parte fundamental del día a día, y que la contraseña de la red sea difícil de recordar puede convertirse en un pequeño caos. Para esos momentos, existe una solución sencilla, rápida y sin contraseña: escanear el código QR que aparece en los routers.

Este método, además de ser rápido, es increíblemente fácil. Solo necesitás tener a mano tu celular y localizar el código QR impreso en tu router o módem. La conexión se establece en segundos, sin necesidad de escribir largas combinaciones de letras, números o símbolos. Es una de las formas más prácticas de conectar un celular al WiFi sin complicaciones.

Cómo escanear el código QR del router

Muchos routers modernos vienen con un código QR visible en la parte frontal o inferior del equipo. Este código contiene toda la información necesaria para conectarse a la red: el nombre de la red (SSID) y la contraseña. Si la contraseña no fue modificada manualmente, solo con escanearlo vas a poder conectarte al instante al WiFi.

En los routers modernos se encuentran códigos QR que permiten conectarse al WiFi sin contraseña.

Para hacerlo, buscá el código QR en el router o módem, abrí la cámara de tu celular y apuntala hacia el código. Automáticamente va a aparecer una notificación en pantalla; solo aceptala y tu dispositivo se conectará a la red. Este método es ideal si estás en la casa de un amigo, en una oficina o en un lugar público donde el router esté a la vista. La mayoría de los teléfonos actuales reconocen los códigos QR de manera nativa, por lo que no necesitás descargar ninguna app extra.

Otra opción: compartir WiFi desde un celular ya conectado

Si el router no tiene código QR o no podés acceder físicamente a él, hay otra alternativa igual de práctica: usar la función de compartir WiFi desde un celular que ya esté conectado. En muchos teléfonos, esta opción se encuentra en los ajustes de Wi-Fi o en “Ajustes avanzados”. Al seleccionar “Compartir WiFi”, el dispositivo genera un código QR que permite a otros celulares conectarse automáticamente.

Otra función relacionada es la de WPS (Wi-Fi Protected Setup), que permite conectar un dispositivo sin ingresar la contraseña. Solo necesitás acceso físico al router, activar WPS desde tu celular y presionar el botón correspondiente en el equipo. De esta forma, en segundos el celular se va a conectar al WiFi. Es importante tener en cuenta que no todos los routers tienen WPS habilitado y que estos métodos requieren siempre estar cerca del equipo.