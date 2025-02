Ganancias de hasta 4000 dólares: cuál es el celular viejo que podés vender por este precio.

Los modelos de celulares avanzaron mucho en los últimos años, tanto así que en la mayoría de los casos hay muy pocas diferencias entre los teléfonos que salen cada mes. Sin embargo, hubo un tiempo en que los celulares que salían eran toda una novedad y hoy día se consideran "reliquias" de la tecnología. Sin ir más lejos, hay un modelo histórico que está cotizado en más de 4000 dólares.

Quienes tengan este modelo de celular guardado en sus casas se están perdiendo la oportunidad de ganar una gran cantidad de dinero, ya que hay muchos coleccionistas que ofrecen grandes sumas de dinero por el mismo. Se trata del Motorola 8000x, uno de los primeros celulares y, quizá el más emblemático.

Este celular, de grandes dimensiones, pesado y con una batería que duraba poco tiempo, pasó a la historia como el primer celular. Aunque su tamaño era bastante incómodo, muchas personas lo utilizaron en su momento para mantener la comunicación por fuera de los hogares, y hoy se recuerda con mucha nostalgia. Por la particularidad de su modelo, hoy en día hay coleccionistas que pueden ofrecer hasta 4000 dólares por tenerlo consigo.

En varias páginas de compra-venta, como Mercado Libre, Facebook Market Place o incluso grupos especializados, hay personas dispuestas a comprar este celular. Incluso, el precio puede elevarse significativamente si se le incluyen los accesorios originales o según el estado del teléfono.

Murió el Samsung S25: el video que pone contra las cuerdas a la multinacional

El celular Samsung Galaxy S25 es furor en el mundo de la tecnología tras su reciente lanzamiento en su modelo más renovado y con características que sorprendieron a la clientela. Sin embargo esta sensación rápidamente se esfumó por un video viral en redes sociales que puso a la empresa multinacional en el ojo de la tormenta, ya que expuso las fallas y falencias del dispositivo.

Como sucede en cada año, y según la popularidad de los lanzamientos, las empresas de celulares actualizan sus modelos para ofrecer un producto más renovado y con mejoras. Es por eso que el lanzamiento oficial del Samsung Galaxy S25 causó furor en mucha gente hasta que se viralizó un video inesperado.

"Ojo que esto que estás viendo es el último teléfono de Samsung que cuesta nada más ni nada menos que unos 1400 euros", relató una mujer que se encontraba mirando un video del youtuber JerryRig. En el mismo, se puede observar que maniobró el celular para probar qué tan frágil es y el resultado causó todo tipo de reacciones: el teléfono no tardó nada en quebrarse.

"No, no es una falsificación. No podríamos estar más decepcionados", indicó, e ironizó: "El lápiz que usabas en el colegio era más resistente". "La pantalla que supuestamente cuenta con la protección Gorilla Glass Armor 2, se raya de forma más notable en el nivel 6 de la escala de Mohs. Los nuevos anillos que traen las cámaras, además de ser acumuladores de polvo, están pegados a la parte trasera y los puedes quitar con un mísero cúter", relató la mujer sobre el video del creador de contenidos exponiendo así a la empresa Samsung.