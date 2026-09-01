Celulares baratos en Argentina: la lista definitiva de componentes indispensables para que valga la pena

Un precio bajo no siempre es sinónimo de buena compra, sobre todo con los celulares. Antes de llevarse el más barato de la vidriera, hay cuatro puntos técnicos que conviene chequear para no terminar con un equipo que falla justo cuando más se lo necesita.

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La Banda 28, la que evita quedarte sin señal

El primer filtro pasa por la compatibilidad con la Banda 28 de 700 megahercios, la frecuencia clave para tener cobertura en zonas rurales y para que la señal atraviese paredes de hormigón en las grandes ciudades. Si el celular no la soporta, la señal puede desaparecer directamente al entrar a una oficina, un subsuelo o al alejarse unos pocos kilómetros de las rutas principales.

NFC, indispensable para la SUBE Digital

El chip NFC dejó de ser un extra para convertirse en un requisito de uso diario. Permite pagar el colectivo, el subte y el premetro directamente con el celular a través de la SUBE Digital, sin necesidad de la tarjeta física, siempre que el equipo tenga Android 8 o superior. Un dato importante: los iPhone quedan afuera de esta función por restricciones propias de Apple, lo que inclina la balanza hacia los equipos Android.

RAM física, no virtual

Muchos celulares de gama baja anuncian cifras infladas de memoria gracias a la RAM virtual, una tecnología que usa parte del almacenamiento interno, mucho más lento, para simular memoria de trabajo. El resultado suele ser un equipo que se traba al abrir apps simples de mensajería o redes sociales. El mínimo aceptable hoy es de 6 GB de RAM física real, y conviene priorizar procesadores estables como los MediaTek de ocho núcleos por sobre chips viejos como el Unisoc SC9863A.

Garantía y canal de compra

El cuarto punto pasa por el respaldo técnico: elegir distribuidores oficiales o la compra directa desde Tierra del Fuego, que reduce precios entre un 20% y un 30% al eliminar el IVA, con un tope de 3.000 dólares y hasta tres unidades por categoría al año. Entre los modelos accesibles con estos requisitos aparecen el TCL 505 por 144.000 pesos y el Motorola G15 por 259.999 pesos, ambos con NFC incluido de fábrica.