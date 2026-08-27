Furor por la promoción en celulares de un reconocido supermercado: Samsung, Motorola y Xiaomi en 12 cuotas sin interés

Comprar un celular nuevo puede implicar un gasto importante, por lo que las opciones de financiación suelen ser clave al momento de elegir. En ese contexto, Carrefour cuenta con una selección de smartphones que se pueden pagar en hasta 12 cuotas sin interés mediante Mi Carrefour Crédito, con precios que parten desde los $529.000.

Entre los equipos relevados se encuentran modelos de distintas marcas y gamas, con propuestas que apuntan a usuarios que priorizan almacenamiento, batería, cámaras, conectividad 5G o pantallas de mayor calidad. Los precios publicados para esta selección van desde los $529.000 hasta los $999.000, aunque tanto el stock como las condiciones comerciales pueden variar.

Cómo funcionan las 12 cuotas sin interés en Carrefour

La posibilidad de financiar la compra está vinculada a Mi Carrefour Crédito, la tarjeta emitida por el Banco de Servicios Financieros. A través de este sistema, algunos celulares permiten distribuir el costo total en pagos mensuales durante un año.

Sin embargo, la financiación no necesariamente se aplica de la misma manera a todos los productos. Por eso, antes de concretar la compra conviene revisar las condiciones específicas del modelo elegido, el valor de cada cuota y el límite disponible.

Además, algunos equipos pueden ofrecer descuentos adicionales para quienes opten por pagar el total en una sola cuota.

La posibilidad de financiar la compra está vinculada a Mi Carrefour Crédito.

Los celulares disponibles y sus principales características

El modelo más económico de la selección es el Infinix Hot 60i, con un precio publicado de $529.900. Cuenta con 256 GB de almacenamiento, 8 GB de RAM, pantalla de 6,7 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz, cámara principal de 48 megapíxeles y batería de 5.000 mAh.

Por su parte, el Nubia Neo 3 GT figura a $689.000 y se destaca por incorporar 12 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento y una batería de 6.000 mAh. También suma pantalla OLED Full HD+ de 6,8 pulgadas y está pensado para quienes buscan mayor autonomía y rendimiento en juegos o aplicaciones exigentes.

El Motorola Moto G77, publicado a $699.000, ofrece 256 GB de almacenamiento, 8 GB de RAM, conectividad 5G y una pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas. Su cámara principal alcanza los 108 megapíxeles e incorpora estabilización óptica.

Finalmente, el Samsung Galaxy A36 es el equipo más caro de la selección, con un valor de $999.000. Incluye pantalla Super AMOLED, 256 GB de almacenamiento, conectividad 5G y la posibilidad de grabar videos en 4K. Además, Samsung informa actualizaciones de software y seguridad hasta 2031.

Antes de comprar, es recomendable verificar el precio, la disponibilidad, las condiciones de financiación y la modalidad de entrega, ya que estos datos pueden modificarse según la promoción vigente.