Google lanzó el nuevo Pixel 11: el potente celular con inteligencia artificial que busca desbancar al iPhone

La integración con Gemini es uno de los ejes de la nueva generación.

Google renovó su línea de celulares de alta gama con los Pixel 11, Pixel 11 Pro y Pixel 11 Pro XL, tres modelos que apuestan fuerte por la fotografía, el rendimiento y la inteligencia artificial. Todos incorporan el nuevo procesador Tensor G6, llegan con Android 17 y tendrán siete años de actualizaciones. Los precios parten de los 999 euros para el Pixel 11, 1.199 euros para el Pro y 1.399 euros para el Pro XL.

La nueva generación mantiene el diseño característico de Google, aunque con algunos cambios. El módulo de cámaras trasero es un 40% más delgado que en la generación anterior, mientras que las versiones Pro incorporan pantallas más avanzadas y un sistema fotográfico especialmente orientado a aprovechar las funciones de IA. Las reservas comenzaron el 12 de agosto.

Pixel 11, Pixel 11 Pro y Pixel 11 Pro XL: características

El Google Pixel 11 cuenta con una pantalla OLED Actua Display de 6,3 pulgadas, resolución Full HD+ y una tasa de refresco de hasta 120 Hz. Los Pixel 11 Pro y Pro XL también tienen paneles OLED, pero suman tecnología LTPO, con una frecuencia variable de entre 1 y 120 Hz. El Pro mantiene las 6,3 pulgadas, mientras que el Pro XL llega a 6,8 pulgadas y ofrece hasta 3.600 nits de brillo máximo HDR.

Los tres modelos utilizan el Tensor G6, acompañados por 12 GB de RAM en el Pixel 11 y hasta 16 GB en las versiones Pro. El almacenamiento comienza en 256 GB y llega hasta 1 TB en los modelos más completos. Google asegura además mejoras del 20% en eficiencia energética y del 25% en velocidad de navegación.

En fotografía aparecen algunas de las diferencias más importantes. El Pixel 11 tiene una cámara principal de 48 megapíxeles, gran angular de 13 MP y telefoto de 10,8 MP con zoom óptico 5x. Los modelos Pro suben a sensores de 50, 48 y 48 MP, también con zoom óptico 5x. Además, el Super Zoom llega hasta 30 aumentos en el Pixel 11 y 120 aumentos en los Pro.

Google renovó su línea de celulares de alta gama con los Pixel 11, Pixel 11 Pro y Pixel 11 Pro XL.

IA, batería y precios

La integración con Gemini es uno de los ejes de la nueva generación. La IA permite redactar y mejorar mensajes, subtitular contenido y utilizar herramientas de edición generativa para modificar fotografías. Los Pixel 11 también incorporan funciones como Visión Nocturna Instantánea y Captura Mágica.

En batería, el Pixel 11 tiene 4.985 mAh, el Pro 4.850 mAh y el Pro XL 5.115 mAh. La carga rápida es de 30 W en los dos primeros y de 45 W en el modelo más grande, mientras que la carga inalámbrica alcanza los 25 W.

El Pixel 11 parte de 999 euros, el Pixel 11 Pro de 1.199 euros y el Pixel 11 Pro XL de 1.399 euros. La familia también incluye un Pixel 11 Pro Fold, aunque el plegable tendrá una disponibilidad limitada y no llegará a España.

Cómo comprar el Pixel 11 en Argentina

Aunque la nueva generación de Google Pixel 11 se presentó con precios en euros y su disponibilidad inicial está centrada en determinados mercados, los modelos de la familia no tienen una comercialización oficial directa de Google en Argentina. Por eso, quienes quieran conseguir un Pixel 11, Pixel 11 Pro o Pixel 11 Pro XL en el país deberán recurrir a importadores o vendedores que ofrezcan equipos traídos del exterior.

Otra alternativa es comprar el teléfono en el extranjero y traerlo a la Argentina, aunque en ese caso hay que contemplar los costos adicionales de importación, envío y eventuales impuestos. También es importante verificar la compatibilidad del modelo con las redes móviles argentinas y las condiciones de garantía, ya que una compra realizada fuera del país puede no contar con soporte oficial local.