Casi nadie lo sabe: para qué sirve realmente el botón 0 del control remoto

Los controles remotos de los Smart TV esconden funciones que pueden simplificar bastante el uso cotidiano del televisor. Entre ellas hay una especialmente práctica que está disponible en determinados modelos de LG y que permite acceder rápidamente a las aplicaciones, canales o dispositivos que más se utilizan.

{{{htmlAmp}}}

El truco está en un botón que suele pasar inadvertido: el 0. Al mantenerlo presionado durante aproximadamente tres segundos, algunos televisores activan una herramienta denominada Quick Access (Acceso Rápido), que permite configurar las teclas numéricas del control para convertirlas en accesos directos.

Cómo funciona el Acceso Rápido

Una vez activada esta función, los botones del 1 al 8 pueden asociarse a diferentes aplicaciones, canales o entradas HDMI. De esta manera, en lugar de ingresar al menú principal y buscar cada plataforma, basta con presionar la tecla que fue previamente configurada.

Por ejemplo, se puede asignar una tecla a Netflix, otra a Prime Video, otra a Spotify y otra a YouTube. También es posible utilizar estos accesos para seleccionar directamente una entrada HDMI, algo que puede resultar útil para quienes conectan una consola, un decodificador u otros dispositivos al televisor.

La configuración puede modificarse en cualquier momento desde el propio panel de Acceso Rápido. Así, los accesos directos pueden reemplazarse, editarse o eliminarse según cambien las preferencias del usuario.

No todos los Smart TV tienen esta función

Aunque el procedimiento puede resultar atractivo para quienes tienen un Smart TV, no se trata de una característica universal. Según la información de referencia, LG ofrece Acceso Rápido en determinados equipos que utilizan webOS y cuentan con Magic Remote con teclado numérico.

Otros fabricantes utilizan controles remotos diferentes. En algunos modelos de Samsung, por ejemplo, los controles One Remote o SolarCell Remote prescinden de las teclas numéricas físicas. Los televisores con Android TV, Google TV o VIDAA tampoco incorporan de fábrica esta misma función vinculada al botón 0, aunque pueden existir alternativas mediante aplicaciones externas.

Los controles remotos de los Smart TV esconden funciones que pueden simplificar bastante el uso cotidiano del televisor.

Qué teclas se pueden configurar

Hay, además, algunas restricciones que conviene conocer antes de personalizar el control. Las teclas del 1 al 8 pueden utilizarse para crear los accesos directos, mientras que el 9 queda reservado para Quick Help, por lo que no puede asignarse a otra función.

También hay un detalle importante, si una aplicación que estaba vinculada a uno de los accesos rápidos es desinstalada, el sistema elimina automáticamente esa configuración. Así, una función escondida detrás de un botón que muchos usuarios utilizan poco puede convertirse en un atajo para acceder en segundos a las plataformas, canales y dispositivos que forman parte del uso habitual del televisor.