Revolución en las pantallas: qué traen los nuevos televisores con Micro RGB, OLED y Neo QLED que llegaron al país

La principal apuesta de la compañía es convertir al televisor en un dispositivo capaz de interactuar con el usuario.

Samsung Argentina presentó oficialmente su nueva línea de pantallas para 2026, impulsada por Vision AI, su ecosistema de inteligencia artificial para televisores. La renovación incluye la llegada al país de la tecnología Micro RGB, nuevos modelos OLED con panel Glare Free y la evolución de la familia Neo QLED, además de novedades vinculadas al audio y las funciones inteligentes.

La principal apuesta de la compañía es convertir al televisor en un dispositivo capaz de interactuar con el usuario y adaptarse a diferentes situaciones. A través de Vision AI Companion, integrado en Tizen OS, las pantallas pueden responder consultas en tiempo real, ofrecer recomendaciones y brindar información contextual sobre lo que se está viendo.

Vision AI Companion: inteligencia artificial integrada al televisor

El sistema puede activarse mediante un botón específico del control remoto o utilizando comandos de voz. Samsung explicó que Vision AI Companion funciona con Bixby y está conectado a un ecosistema abierto de agentes de inteligencia artificial, entre ellos Gemini, Copilot y Perplexity.

Una de las funciones destacadas es Now Brief, que detecta la presencia del usuario y muestra un resumen diario con información como el clima, noticias y el estado de los dispositivos conectados mediante SmartThings. La nueva propuesta de Samsung busca que el televisor deje de ser solamente una pantalla para mirar contenidos y pase a funcionar como un compañero inteligente dentro del hogar.

Las pantallas pueden responder consultas en tiempo real, ofrecer recomendaciones y brindar información contextual.

Micro RGB, OLED y Neo QLED: las nuevas tecnologías

La llegada de Micro RGB representa una de las principales novedades de Samsung en Argentina. Esta tecnología utiliza diodos independientes de color rojo, verde y azul de tamaño submilimétrico y alcanza el 100% de cobertura del espectro profesional BT.2020, según informó la empresa.

Además, incorpora el procesador Micro RGB AI Engine Pro, que analiza el movimiento y la profundidad de cada escena. Samsung también destacó una mejora del 36% en eficiencia energética y certificaciones vinculadas al cuidado visual y al ajuste del brillo y la temperatura de color según el momento del día.

Por su parte, la serie OLED apunta especialmente a los videojuegos y los contenidos de acción. Los modelos S95H y S90H ofrecen una tasa de refresco de hasta 165 Hz, compatibilidad con NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium Pro, además de AI Gaming Optimizer. El panel Glare Free reduce los reflejos provocados por la luz ambiental.

En el caso de los Neo QLED, Samsung incorporó funciones orientadas al deporte, como AI Modo Fútbol Pro y AI Sound Controller Pro, que permite ajustar de forma independiente el sonido de la hinchada y la voz de los relatores.

Para acompañar el lanzamiento, Samsung anunció beneficios como Plan Canje, hasta 12 cuotas sin interés con entidades seleccionadas, instalación sin cargo para algunos modelos en AMBA y un programa de prueba durante 60 días. Además, las nuevas pantallas incluyen control remoto SolarCell y siete años de actualizaciones gratuitas de Tizen OS.