El error común al elegir TV para el living y cómo saber cuál es el tamaño exacto para tu casa

Elegir el tamaño ideal de una pantalla no depende solamente de cuánto espacio haya en el living. La distancia entre el sillón y el televisor es uno de los principales factores para determinar qué pulgadas convienen y disfrutar de películas, series, deportes y videojuegos con mayor comodidad. Según Samsung, una forma sencilla de calcularlo es medir esa distancia en centímetros y dividirla por tres: el resultado ofrece una referencia aproximada del tamaño de pantalla recomendado en pulgadas.

Por ejemplo, si entre el sillón y el lugar donde se instalará el TV hay unos 1,29 metros, la cuenta da como resultado una pantalla cercana a las 43 pulgadas. La compañía destaca que la evolución de las tecnologías de imagen permitió incorporar televisores cada vez más grandes en los hogares sin que esto implique necesariamente perder confort visual.

Qué tamaño de TV conviene según la distancia

La distancia de visualización funciona como una guía para elegir las pulgadas del televisor. Samsung propone estas referencias:

Hasta 1,5 metros: pantallas de 43' a 50'.

pantallas de 43' a 50'. Entre 1,65 y 2 metros: modelos de 55' a 65'.

modelos de 55' a 65'. Entre 2,25 y 2,6 metros: televisores de 75' a 85'.

televisores de 75' a 85'. Más de 3 metros: pantallas de 98' o superiores.

Estos valores son orientativos y pueden modificarse según la distribución del ambiente y las preferencias de cada persona. También conviene tener en cuenta la resolución del televisor, el tipo de contenido que se consume habitualmente, la iluminación del espacio y la distancia exacta entre el sillón y la pantalla.

Una forma sencilla de calcular el tamaño ideal es medir la distancia en que quedaría y dividirla por tres.

Por qué los televisores grandes ganan terreno

La expansión de los contenidos en 4K y la evolución de los procesadores de imagen impulsaron la búsqueda de experiencias más inmersivas, similares a las de un cine o un estadio. Una pantalla de mayor tamaño puede ofrecer una sensación de inmersión superior, aprovechar mejor los contenidos de alta resolución y mejorar la experiencia al mirar deportes, películas, series o jugar videojuegos.

Además, las tecnologías de upscaling con inteligencia artificial permiten optimizar contenidos de distintas resoluciones para aprovechar mejor los televisores de gran formato.

Samsung cuenta con distintas líneas, entre ellas Crystal UHD, QLED, Neo QLED y OLED, con opciones que combinan diferentes tamaños, calidad de imagen y funciones inteligentes. La compañía también anunció el próximo lanzamiento en Argentina de su línea Micro RGB, que incluirá beneficios exclusivos mediante PrePaid Card.

En definitiva, antes de elegir un televisor nuevo, medir la distancia desde el sillón es un buen primer paso. Con esa referencia, resulta más sencillo encontrar el tamaño de pantalla que mejor se adapta al living y al tipo de contenido que se disfruta en casa.