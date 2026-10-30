Tu casa tiene más dispositivos conectados de los que creés: la guía práctica para proteger el ecosistema de tu hogar

Router, cámaras, televisor inteligente, celulares y alarma: la casa ya funciona como una red. Y más dispositivos no significan más protección. Sumar tecnología no es sumar seguridad, y la diferencia está en cómo se configura cada equipo y qué pasa cuando salta una alerta.

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Verisure sostiene que la clave está en combinar hábitos digitales seguros con soluciones capaces de detectar eventos y gestionar incidentes, sin sumar complejidad a la rutina. Estos son los puntos que la empresa pide revisar.

El router, la primera puerta que conviene revisar

El router conecta buena parte del ecosistema digital del hogar, por eso su configuración es lo primero que hay que mirar. Cambiar las contraseñas predeterminadas, usar una clave WiFi segura y mantener actualizado el firmware ayuda a reducir vulnerabilidades.

También conviene comprobar qué equipos están conectados, identificar los desconocidos y reemplazar los que ya no reciben actualizaciones de seguridad. Un dispositivo sin parches es una puerta que nadie vigila.

Qué pasa con la alarma si se corta internet

Verisure explica que no todos los dispositivos dependen de la misma conexión. En algunos sistemas de alarma monitoreada, los detectores de movimiento y los fotodetectores se comunican con el panel por radiofrecuencia bidireccional, y el panel puede transmitir a la Central Receptora de Alarmas por una red móvil independiente del wifi.

Esa arquitectura permite mantener la detección y la comunicación de eventos ante un corte de internet, siempre que los componentes y los canales alternativos estén operativos. Antes de elegir una solución, consultá qué respaldo incorpora.

Cámaras sí, pero anticiparse es otra cosa

Las cámaras permiten ver lo que sucede en una vivienda, incluso un robo en curso. El desafío es detectar la intrusión antes de que llegue al interior: para eso, los detectores perimetrales identifican movimientos sospechosos afuera y los fotodetectores capturan imágenes asociadas al evento.

Esas imágenes llegan a la Central Receptora de Alarmas, donde profesionales las analizan para decidir cómo proceder. Carlos Beltrán, director de Operaciones de Verisure, plantea que la tecnología debe “darles tranquilidad” a las personas. Además de lo técnico, vale evaluar si el sistema es sencillo de usar, cómo se activa y desactiva, y qué sucede después de recibir una alerta.