X recibe multa en Canadá por no eliminar imágenes íntimas no consentidas de una mujer

Foto de archivo del logo de 'X' en el edificio corporativo de la empresa en San Francisco, California

Un tribunal civil canadiense multó a X, la red social de Elon Musk, por negarse a cumplir una orden de retirar una imagen íntima no consentida, según una decisión publicada la semana pasada.

El Tribunal de Resolución Civil de la Columbia Británica dictaminó en una decisión inicial en marzo que la publicación de una foto en específico de una mujer, a la que se nombra con el seudónimo "TR", violaba la Ley de Protección de la Imagen Íntima de la Columbia Británica.

El vicepresidente del tribunal, Eric Regehr, ordenó que la imagen fuera retirada y borrada por X, plaraforma controlada por Musk, fundador de Tesla y otras plataformas.

X no obedeció esa orden, según una decisión posterior del tribunal que impuso sanciones administrativas. En lugar de eliminar la imagen, que un usuario había publicado repetidamente, la red social optó por limitar su alcance dentro del país, lo que permitió a los usuarios fuera de Canadá verla y compartirla.

Los argumentos completos de X no son de dominio público. Pero según la sentencia de Regehr, la empresa alegó que el tribunal carecía de autoridad para obligarla a "restringir o eliminar la disponibilidad en línea de imágenes íntimas fuera de la región (Columbia Británica)".

Regehr desestimó ese argumento y señaló que la postura de X pondría en duda si la ley de Columbia Británica excede la autoridad de la provincia bajo la Constitución de Canadá.

"La cuestión del cumplimiento de X es muy sencilla. Ordené a los intermediarios de internet, entre los que se encuentra X, que retiraran la imagen íntima. X recibió la orden, pero no retiró la imagen íntima. En lugar de eso, hizo algo menor. X no cumplió la orden de protección", destacó.

La orden de Regehr impidió que el nombre y los datos biográficos de la mujer se difundieran públicamente.

Aunque las decisiones del Tribunal de Resolución Civil no suelen ser públicas, dijo que decidió difundir su orden porque era la primera que imponía una sanción a un intermediario de internet como X. Escribió que la mujer "vive con el conocimiento de que la inmensa mayoría de la población mundial puede seguir viendo la imagen íntima en X".

El tribunal impuso a X una multa máxima de 100.000 dólares canadienses (72.307 dólares estadounidenses) e invitó a la mujer a solicitar sanciones adicionales de hasta 5.000 dólares canadienses por día en caso de que X siguiera incumpliendo la orden de marzo.

(1 dólares = 1,3830 dólares canadienses)

Con información de Reuters