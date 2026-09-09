Cambian las transferencias por celular en México: qué dato ya no vas a necesitar para mandar plata

Revisar dígito por dígito los 18 números de una CLABE antes de mandar plata es uno de esos rituales que generan más de un dolor de cabeza. En México, esa costumbre está por quedar en el pasado.

{{{htmlAmp}}}

El Banco de México (Banxico) modificó las reglas para las transferencias electrónicas desde dispositivos móviles a través de la Circular 10/2026, y prepara un nuevo estándar para que las apps bancarias simplifiquen el proceso de enviar dinero. La CLABE seguirá existiendo, pero dejará de ser el único camino disponible.

Un alias en lugar de 18 dígitos

La modificación central pasa por la forma de identificar a quien recibe el dinero. En vez de capturar siempre los 18 dígitos de la CLABE o los 16 números de una tarjeta, los usuarios van a poder usar un identificador alternativo o alias asociado a la cuenta bancaria, que funciona como una clave personalizada más fácil de recordar y compartir.

El número de celular, la otra gran novedad

La nueva regulación contempla usar directamente el número de celular como identificador de cuenta. Bastará con capturar los 10 dígitos del beneficiario, o escanear un código QR, para que la aplicación consulte si ese número está vinculado a una cuenta y muestre la información del destinatario antes de confirmar la operación.

Qué van a tener que cambiar los bancos

Banxico también les exige a los bancos que hagan más accesible la opción de transferir, disponible desde la pantalla de inicio y la pantalla principal de la app, y que el proceso sea igual de sencillo tanto para enviar dinero dentro del mismo banco como a otra institución. La fecha límite para que las apps se adapten a estas reglas es el 14 de diciembre de 2026.

Un cambio que ya arrancó con DiMo

Una parte de esta lógica ya funciona en México con DiMo (Dinero Móvil), que desde 2023 permite enviar transferencias usando solo el número de celular de la persona beneficiaria, siempre que esté vinculado previamente a una cuenta. Bancos como BBVA, Santander, Banregio, Hey Banco, Banco Azteca y Banorte ya lo ofrecen, aunque la forma de activarlo varía según cada institución.