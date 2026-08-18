No registraste la línea en México y te la cortaron: cómo volver a tener datos y llamadas en pocos minutos

Abriste WhatsApp, quisiste hacer una llamada o simplemente navegar y no pasó nada: tu línea quedó suspendida por no completar el registro obligatorio a tiempo. La buena noticia es que el número no se pierde, y reactivarlo no lleva más que unos minutos de trámite.

El registro obligatorio de líneas celulares en México ya llegó a su primera fecha crítica: las líneas terminadas en 0 que no fueron vinculadas con la identidad de su titular empezaron a quedar suspendidas después del 15 de agosto, en un proceso que las compañías ejecutan durante 72 horas.

Qué pasa si te suspendieron la línea

Durante la suspensión, el servicio queda temporalmente sin llamadas, mensajes de texto ni internet móvil.

Sin embargo, siguen disponibles algunas funciones esenciales:

Alertas sísmicas

Llamadas al 911

Llamadas a los números de atención ciudadana 079, 088 y 089

Comunicación directa con el propio operador telefónico

Cómo recuperarla en minutos

El procedimiento para reactivar el servicio es sencillo. Primero hay que vincular la línea con la identidad del titular ante la compañía telefónica, algo que se puede hacer desde el celular a través del portal web o la aplicación del operador, o de forma presencial en un Centro de Atención a Clientes. En este último caso, alcanza con presentar una identificación oficial vigente junto con la CURP. Una vez completado el trámite, el servicio se reactiva de inmediato, sin necesidad de tener saldo ni de usar datos móviles para hacer la vinculación.

El calendario que sigue hasta fin de año

Las líneas terminadas en 0 son solo el primer grupo de un calendario escalonado según el último dígito del número, que se extiende hasta finales de 2026. Este esquema reemplazó al plazo original, que contemplaba el 30 de junio como fecha límite general para todas las líneas al mismo tiempo. Quien todavía no completó el trámite puede hacerlo en cualquier Centro de Atención a Clientes de su compañía, o consultar las plataformas digitales de los operadores a través del portal oficial RegistratuLínea.