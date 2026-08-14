¿No podés soltar el celular ni un minuto? Las señales de alerta de la nomofobia y cuándo preocuparse

Existen comportamientos que pueden indicar que la relación con el celular dejó de ser saludable.

El celular se convirtió en una herramienta indispensable para trabajar, estudiar, comunicarse, hacer trámites y entretenerse. Sin embargo, la necesidad constante de tenerlo cerca puede derivar en nomofobia, un fenómeno asociado con el miedo o la ansiedad que aparece cuando una persona no puede acceder a su teléfono. Según un análisis publicado en la revista científica BMC Psychiatry, cerca de uno de cada cuatro adultos presenta niveles elevados de nomofobia, una cifra que refleja el impacto de la hiperconectividad.

La dependencia del celular suele desarrollarse de manera progresiva y muchas de sus señales terminan naturalizándose. “El problema aparece cuando la necesidad de estar conectado genera ansiedad, interfiere con las actividades diarias o provoca malestar cada vez que el teléfono no está al alcance”, explica la Lic. Maria Eugenia Cisneros, psicóloga del CMC de Salta de Boreal Salud (MP 1156).

Cinco señales de nomofobia

Existen algunos comportamientos que pueden indicar que la relación con el celular dejó de ser saludable:

Revisar el teléfono de manera compulsiva: mirar la pantalla cada pocos minutos, incluso cuando no hay mensajes o notificaciones, puede ser una primera señal de dependencia.

mirar la pantalla cada pocos minutos, incluso cuando no hay mensajes o notificaciones, puede ser una primera señal de dependencia. Sentir ansiedad cuando el celular no está cerca: quedarse sin batería, perder la conexión o haber olvidado el dispositivo en casa puede generar preocupación, irritabilidad o inseguridad excesiva.

Interrumpir actividades para mirar la pantalla: dejar de prestar atención durante una conversación, comida, reunión o tarea laboral para consultar el celular de manera repetitiva también puede ser una señal de alerta.

dejar de prestar atención durante una conversación, comida, reunión o tarea laboral para consultar el celular de manera repetitiva también puede ser una señal de alerta. Necesitar estar siempre disponible: responder mensajes inmediatamente, revisar redes sociales de forma permanente o sentir que no es posible desconectarse por miedo a perder información son conductas frecuentes.

responder mensajes inmediatamente, revisar redes sociales de forma permanente o sentir que no es posible desconectarse por miedo a perder información son conductas frecuentes. Tener dificultades para concentrarse sin el celular: consultar constantemente el dispositivo puede favorecer la distracción y afectar la atención, el rendimiento laboral o académico y otras actividades cotidianas.

Cómo afecta la dependencia digital

Aunque la nomofobia suele asociarse con adolescentes y jóvenes, puede aparecer a cualquier edad. En niños y adolescentes, el uso excesivo del celular puede afectar las habilidades sociales, la atención y la regulación emocional.

Uno de cada cuatro adultos presenta niveles elevados de nomofobia.

En los adultos, el trabajo, las aplicaciones de mensajería y las redes sociales favorecen una disponibilidad prácticamente permanente. Esto puede dificultar la separación entre las obligaciones laborales, la vida personal y los momentos de descanso.

Reconocer estas señales a tiempo permite revisar los hábitos digitales y recuperar una relación más saludable con la tecnología. El objetivo no es dejar de usar el celular, sino evitar que una herramienta cotidiana termine afectando el bienestar, la productividad y la calidad de los vínculos.