Cable o Wi-Fi: cuál es la mejor conexión para jugar, trabajar sin cortes o ver contenido en streaming sin interrupciones

Tanto el adaptador Wi-Fi como el puerto Ethernet pueden convertirse en un límite para el rendimiento.

Elegir entre cable Ethernet o Wi-Fi para conectarse a internet no depende simplemente de cuál ofrece mayor velocidad. El rendimiento real está condicionado por factores como el adaptador de red del dispositivo, el puerto Ethernet, el tipo de cable y la calidad de la cobertura inalámbrica. De hecho, una conexión por cable no garantiza automáticamente una mayor velocidad, aunque sí puede ofrecer una mayor estabilidad.

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Por ejemplo, una conexión de fibra óptica de 600 Mbps simétricos puede aprovecharse sin problemas mediante Wi-Fi 6 cuando el dispositivo se encuentra cerca del router. En cambio, si se utiliza un adaptador Fast Ethernet, la conexión por cable quedará limitada a 100 Mbps, incluso si el plan contratado ofrece una velocidad muy superior. Con un adaptador Gigabit Ethernet, en cambio, es posible aprovechar toda la velocidad disponible.

Qué diferencia hay entre Ethernet y Wi-Fi

Antes de decidir qué conexión utilizar, es importante revisar las características del equipo. Tanto el adaptador Wi-Fi como el puerto Ethernet pueden convertirse en un límite para el rendimiento.

La principal ventaja del cable de red aparece en la estabilidad. Ethernet ofrece una latencia menor, no está expuesto a interferencias inalámbricas ni a obstáculos físicos y disminuye las posibilidades de sufrir microcortes. Por eso puede resultar especialmente útil cuando se busca una conexión constante.

Sin embargo, esta diferencia se redujo con las nuevas generaciones de Wi-Fi. El Wi-Fi 7 puede equipararse al cable Ethernet en estabilidad y latencia en determinadas condiciones, por lo que las diferencias frente a estándares inalámbricos anteriores ya no son tan marcadas.

Latencia y jitter: dos factores clave

Tener una conexión rápida no significa necesariamente contar con una buena experiencia online. Es posible disponer de un gran ancho de banda y, aun así, experimentar retrasos durante una partida o interrupciones en una videollamada.

En este punto aparecen dos conceptos importantes: latencia y jitter. La latencia representa el tiempo que tarda un paquete de datos en enviarse y recibir una respuesta. Cuando es elevada, puede generar retrasos perceptibles. El jitter, por su parte, mide cuánto varía esa latencia. Una conexión estable busca mantener ambas variables bajo control.

Qué conexión usar para cada actividad

La elección entre Wi-Fi y cable Ethernet debería depender del uso y de las condiciones de cada hogar u oficina. Actividades como jugar online, realizar videollamadas, ver contenido en streaming o teletrabajar necesitan una conexión estable y con una latencia controlada.

Por eso, no existe una única respuesta válida para todos los casos. La combinación entre adaptador, cobertura, router y cable determinará cuál alternativa ofrece el mejor rendimiento en cada dispositivo.