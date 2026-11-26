Samsung Argentina presentó sus ofertas de Black Friday con descuentos de hasta 45% y hasta 12 cuotas sin interés. El número más llamativo corresponde a un parlante, mientras que los celulares premium tienen rebajas de entre 15% y 19%.

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Esa diferencia ordena la campaña: el 45% funciona como vidriera, pero los productos de más valor tienen porcentajes más bajos. La compañía aclaró que son solo algunas de las ofertas confirmadas, que pueden actualizarse durante el Black Friday y que se consiguen en su tienda online oficial y en la Samsung Shop App.

El audio, con las mayores rebajas

El Sound Tower MX-ST40B es el producto con el descuento máximo de 45%: queda en $599.999, con hasta 6 cuotas sin interés. Le siguen la barra Ultra Slim S801B 3.1.2 con subwoofer, con 35% de descuento y un precio de $974.999 en hasta 9 cuotas, y el Music Studio 5 Black (HW-LS50H), con 31% y $449.999 en hasta 9 cuotas.

Los tres productos de audio de la selección tienen descuentos de entre 31% y 45%, los más altos de toda la lista. Si estabas pensando en dar un salto de calidad sonora, este parece ser un buen momento.

Celulares, tablets y televisores

El Galaxy S26 Ultra de 512 GB cuesta $2.999.999 con 19% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés, mientras que la versión de 256 GB baja a $2.799.999 con 18%. El S26+ de 512 GB queda en $2.699.999 y el Galaxy S26 de 512 GB en $2.299.999, con 18% y 15%.

En tablets, la Galaxy Tab A11 llega a $299.999 con 30% de descuento. En televisores, el Crystal UHD de 65 pulgadas con barra HW-B450 cuesta $1.599.999 con 22% y 12 cuotas en bancos seleccionados, y el QLED 55" Q6F queda en $919.999 con 16%.

Electrodomésticos y cuotas

En línea blanca, la heladera Twin Cooling Plus de 382 litros llega a $1.399.999 con 21% y hasta 9 cuotas. El lavarropas Digital Inverter de 6,5 kilos cuesta $739.999 con 20% y hasta 6 cuotas, y el de 9,5 kilos con Ecobubble, $1.099.999 con 18% y hasta 12 cuotas.

Las cuotas varían según el producto: hay planes de 6, 9 y 12 pagos, y los de 12 en televisores aplican con bancos seleccionados. Samsung recomienda consultar en su tienda online la vigencia, el stock y las condiciones de financiación de cada promoción.