La promoción comenzó el 17 de noviembre y estará disponible hasta el 1 de diciembre

La Epic Games Store lanzó sus ofertas de Black Friday 2026, una campaña que incluye descuentos en videojuegos para PC y distintas ediciones especiales de algunos de los títulos más destacados del catálogo. La promoción comenzó el 17 de noviembre y estará disponible hasta el 1 de diciembre a las 13 (hora de Argentina).

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Entre los juegos incluidos en la selección de ofertas se encuentran EA SPORTS FC 27 Ultimate Edition, Assassin's Creed Black Flag Resynced, LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche, ARC Raiders, Control Resonant y Crimson Desert. La tienda también permite enviar juegos y complementos como regalos a otros usuarios, una alternativa para aprovechar la campaña y compartir contenido con amigos.

Black Friday 2026: los videojuegos destacados de Epic Games Store

La compañía publicó una guía de compra con algunos de los títulos que forman parte de la promoción. Estas son las propuestas seleccionadas y sus respectivos descuentos:

EA SPORTS FC 27 Ultimate Edition: tiene un descuento del 50% y pasa de 99,99 a 49,99 dólares. Esta edición incluye 6000 FC Points distribuidos durante tres meses, un espacio adicional para Evoluciones de futbolistas de FUT y acceso a tres Íconos que pueden utilizarse fuera de ese modo de juego.

tiene un descuento del 50% y pasa de 99,99 a 49,99 dólares. Esta edición incluye 6000 FC Points distribuidos durante tres meses, un espacio adicional para Evoluciones de futbolistas de FUT y acceso a tres Íconos que pueden utilizarse fuera de ese modo de juego. Assassin's Creed Black Flag Resynced Deluxe Edition: cuenta con una rebaja del 25%, por lo que su precio baja de 69,99 a 52,49 dólares. Esta versión permite revivir la aventura de Edward Kenway en el Caribe e incorpora dos paquetes de contenido con equipamiento y elementos de personalización para el personaje y su barco.

LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche - Edición Deluxe: tiene un descuento del 30% y cuesta 62,99 dólares, frente a los 89,99 originales. Incluye cuatro paquetes de complementos, nuevos trajes, cuatro Batimóviles personalizados y 20 objetos decorativos para la Baticueva.

tiene un descuento del 30% y cuesta 62,99 dólares, frente a los 89,99 originales. Incluye cuatro paquetes de complementos, nuevos trajes, cuatro Batimóviles personalizados y 20 objetos decorativos para la Baticueva. ARC Raiders - Edición Deluxe: ofrece una rebaja del 50% y queda en 29,99 dólares. La edición incorpora el conjunto Wanderer, distintos elementos estéticos y 2400 Raider Tokens para desbloquear contenido dentro del juego.

ofrece una rebaja del 50% y queda en 29,99 dólares. La edición incorpora el conjunto Wanderer, distintos elementos estéticos y 2400 Raider Tokens para desbloquear contenido dentro del juego. Control Resonant Deluxe Edition: tiene un 20% de descuento y pasa de 69,99 a 55,99 dólares. Incluye un libro de arte digital, la banda sonora, un atuendo exclusivo y recursos adicionales para comenzar la aventura.

tiene un 20% de descuento y pasa de 69,99 a 55,99 dólares. Incluye un libro de arte digital, la banda sonora, un atuendo exclusivo y recursos adicionales para comenzar la aventura. Crimson Desert Enhanced Deluxe Edition: también cuenta con una rebaja del 20%. Su precio pasa de 79,99 a 63,99 dólares e incorpora equipamiento especial, como la armadura Kairos Plate, el escudo de Balgran y accesorios para el caballo.

La campaña incluye descuentos en videojuegos para PC y distintas ediciones especiales.

Cómo aprovechar las ofertas de Black Friday

Además de comprar videojuegos para sus propias cuentas, los usuarios pueden regalar juegos y complementos directamente a sus amigos. Epic también permite obtener recompensas por las compras elegibles y utilizar ese saldo para realizar nuevos regalos.

La promoción estará vigente hasta el 1 de diciembre de 2026 a las 13, por lo que los interesados tendrán tiempo para recorrer el catálogo y elegir las propuestas disponibles. La compañía aclara que el sistema de regalos está sujeto a determinadas restricciones, entre ellas las relacionadas con la región de residencia.