nubia lanzó sus ofertas de Black Friday en la Argentina, vigentes del 26 al 30 de noviembre. Incluyen un descuento exclusivo de $100.000 y hasta 18 cuotas sin interés en dos modelos, y precios especiales en el resto de la línea.

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Las rebajas rondan entre 7% y 11% sobre el precio regular, según un cálculo sobre los valores informados. El gancho fuerte, entonces, no es el porcentaje sino la financiación: las 18 cuotas aplican a los dos modelos con el descuento exclusivo.

Los gamers con 18 cuotas sin interés

El nubia Neo 5 Max queda en $799.999, frente a un precio regular de $899.999. Tiene pantalla de 7,5 pulgadas a 120 Hz, procesador MediaTek Dimensity 7100, 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento y una batería de 7.100 mAh con carga rápida de 45 W.

El nubia Neo 5 GT cuesta $1.199.999 en lugar de $1.299.999. Es el más caro de la línea: pantalla OLED de 6,8 pulgadas a 144 Hz, Dimensity 7400, 12 GB de RAM, 512 GB y carga de 80 W con ventilador integrado para enfriar el equipo mientras se juega. Ambos ya estaban a la venta desde el 30 de octubre.

Precios especiales en el resto de la línea

El nubia Neo 3 GT baja a $669.999 (regular: $729.999) y el nubia Neo 3 a $529.999 (regular: $569.999). Ambos tienen pantalla de 6,8 pulgadas a 120 Hz y batería de 6.000 mAh, con carga de 80 W en el GT y de 33 W en el Neo 3.

El nubia Air, el modelo ultradelgado, queda en $469.999 (regular: $529.999). Mide 5,9 mm de grosor en el cuerpo, pesa 172 gramos, tiene pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas y 8 GB de RAM con 256 GB, y se ensambla en Tierra del Fuego.

Música y a precio más bajo

En el escalón de entrada están los nubia Music 2 y Music 2 de Margarita, ambos a $269.999 (regular: $299.999). El Music 2 tiene pantalla de 6,7 pulgadas a 120 Hz, batería de 5.000 mAh y cámara principal de 50 MP.

La versión de Margarita es una edición limitada inspirada en "Corazones Rojos", de la novela de Cris Morena, con funda ilustrada, strap y cancionero. Todos los precios corresponden a la campaña del 26 al 30 de noviembre.