Compartir fotografías desde Google Fotos puede exponer información personal sin que el usuario lo advierta. Además de las imágenes, otras personas podrían conocer el lugar donde fueron tomadas o acceder a un álbum completo mediante un enlace. Para evitarlo, la plataforma ofrece herramientas que permiten administrar la ubicación de las fotos y decidir quiénes pueden visualizarlas.

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Según la ayuda oficial de Google, las imágenes pueden incluir información geográfica registrada automáticamente por la cámara del celular o incorporada manualmente. Si se comparten desde la aplicación, esos datos también pueden quedar a disposición de los destinatarios. Por eso, conviene revisar las opciones de privacidad antes de enviar fotografías o crear álbumes compartidos.

Cómo ocultar la ubicación de las fotos en Google Fotos

En Android, Google Fotos permite configurar la información geográfica de cada álbum compartido. Para modificarla, hay que seguir estos pasos:

Abrir Google Fotos y entrar en Colecciones. Seleccionar Álbumes y elegir el contenido compartido. Tocar Compartir y después Opciones. Activar o desactivar Compartir ubicación de fotos. Presionar Hecho para guardar los cambios.

La configuración es individual para cada álbum. También se puede modificar al crear uno nuevo o cuando se comparte por primera vez.

Otra alternativa consiste en seleccionar las fotografías, tocar Más, ingresar en Editar ubicación y elegir Quitar ubicación. Sin embargo, esta opción solamente permite eliminar datos estimados por Google Fotos o agregados manualmente. Si la ubicación fue registrada directamente por la cámara, no se puede modificar desde la aplicación.

Eliminar a una persona de un álbum no alcanza para impedir el acceso si el enlace original sigue activo.

Cómo revisar y eliminar los enlaces compartidos

Otro punto importante es controlar quién tiene acceso a las imágenes. Google advierte que cualquier persona que disponga del enlace de un álbum puede visualizar su contenido. Además, si está habilitada la función Colaborar, también puede agregar fotografías.

Para revisar los enlaces activos, hay que ingresar en la imagen de perfil, seleccionar Ajustes de Fotos, después Compartido y finalmente Gestionar actividad de uso compartido.

Si se quiere cerrar el acceso, el propietario debe abrir el álbum, tocar Más, ingresar en Compartir y desactivar Compartir con enlace. También puede generar un vínculo nuevo: basta con desactivar la opción y volver a habilitarla. El enlace anterior dejará de funcionar.

Qué sucede con las fotos que ya fueron compartidas

Google aclara que eliminar a una persona de un álbum no alcanza para impedir el acceso si el enlace original sigue activo. Para volver privado el contenido, es necesario quitar a los colaboradores y desactivar el enlace.

Además, las fotografías que otros usuarios descargaron o copiaron previamente no desaparecen cuando se modifica la configuración. Por último, ocultar los datos de ubicación tampoco garantiza el anonimato: los edificios, paisajes y puntos de referencia visibles pueden revelar dónde se tomó una imagen.