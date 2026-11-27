El Black Friday 2026 llega a México hoy viernes 27 de noviembre, con promociones que algunas tiendas adelantaron desde ayer jueves 26. El Cyber Monday, el lunes 30, cierra la jornada y se concentra en las compras por internet.

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No hay un calendario único ni una lista oficial de comercios participantes: cada tienda define sus fechas, sus productos y sus condiciones. Por eso, la pregunta útil no es solo cuándo, sino qué tiendas ya confirmaron sus ofertas y cuánto del catálogo entra en la promoción.

Las tiendas que ya confirmaron

Liverpool tiene campaña del 27 al 30 de noviembre, con descuentos en productos seleccionados. Suburbia lanzó sus "Black Days" del 26 al 30, en tienda física y canales digitales. Amazon México y Mercado Libre también tienen promociones en tecnología, hogar y otras categorías.

En Amazon México el evento va del 26 al 30 de noviembre, con descuentos de hasta 65% en dispositivos Amazon y de hasta 55% en electrónicos, con hasta 24 cuotas sin intereses en bancos participantes. Algunas tiendas extienden sus ofertas el sábado 28 y el domingo 29.

Qué categorías concentran las ofertas

Las promociones se reparten entre celulares, computadoras y laptops, tabletas, consolas y videojuegos, audífonos y dispositivos inteligentes. También hay ofertas en ropa y calzado, electrodomésticos y artículos para el hogar.

Que una tienda participe no significa que todo su catálogo tenga descuento. Por eso, el producto concreto pesa más que el nombre del comercio. Es cuestión de buscar y cotejar entre tus marcas predilectas.

Cómo evitar un falso descuento

Conviene comparar el precio previo a la promoción para confirmar que la rebaja sea real, y consultar varias tiendas, porque los precios varían de una a otra. También hay que revisar la vigencia y las restricciones de cada oferta.

Antes de pagar, vale calcular el costo final con envío, intereses y comisiones, y comprar solo en canales oficiales para evitar sitios sospechosos. Un dato práctico: el lunes 30 de noviembre las ofertas se concentran en compras por internet.