Por qué Apple superó a Nvidia como la empresa más valiosa del mundo pero no pudo sostener el primer puesto

Apple superó a Nvidia como la empresa más valiosa del mundo el 23 de octubre, pero solo durante la sesión: Nvidia recuperó el primer puesto al cierre. Una semana después, Apple volvió a cerrar primera.

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La disputa deja una lectura: cuando el mercado duda del gasto en inteligencia artificial, el castigo cae sobre Nvidia y el refugio es Apple. Las dos sesiones muestran cómo se mueve ese ánimo.

El 23 de octubre, un récord que no alcanzó para cerrar primera

Apple tocó un récord intradía de más de US$351 por acción, con un valor de mercado cercano a 5,12 billones de dólares, el día en que lanzó el iPhone Duo, su primer teléfono plegable, con precios de US$1.999 a US$3.199. Con eso pasó a Nvidia por unas horas.

Al cierre, el orden se invirtió. Nvidia terminó con 5,094 billones de dólares y Apple con 5,074 billones, una diferencia de unos US$20.000 millones. Apple cerró en US$347,73, con una baja de 0,14%, y Nvidia en US$210,96, con una caída de 0,59%.

Por qué el mercado miró a Apple

El plegable le dio a Apple un argumento nuevo. Francisco Jeronimo, vicepresidente de IDC, dijo que la compañía “ha construido un argumento convincente” para el formato (traducción de una cita en inglés). IDC proyecta que Apple tendrá 44% del valor del mercado mundial de plegables en 2026.

Pesó también el contexto: los inversores se movieron hacia valores defensivos por la preocupación por el gasto en centros de datos de IA, y Apple tiene un gasto de capital más moderado. Ese movimiento golpea a Nvidia, principal proveedora de los chips que sostienen esa inversión.

El 30 de octubre, el primer puesto cambió de manos

Una semana después, Apple cerró con un valor de mercado de 5,03 billones de dólares y Nvidia con 4,94 billones, una ventaja de unos US$100.000 millones, cerca del 2%. Apple cayó 1,2%, hasta US$344,63, pero Nvidia perdió 4,2%, hasta US$204,64.

La ventaja vino de la caída de Nvidia más que de una suba de Apple, en una jornada en que el Nasdaq Composite perdió 2,9%. Apple presenta resultados este 2 de noviembre, un dato que puede mover otra vez el orden del ranking.