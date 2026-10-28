Apple presentó su nuevo MacBook Pro con pantalla táctil y el regreso del clásico logo iluminado

Apple presentó sus nuevos MacBook Pro con pantalla táctil, una novedad que marca un cambio histórico para sus computadoras portátiles. Los modelos de 14 y 16 pulgadas incorporan paneles PROLED XDR con tecnología OLED en tándem, la función Dynamic Island y un diseño más delgado y liviano. Además, la compañía recuperó el logo de la manzana iluminado en la tapa, un detalle que había desaparecido en 2016.

{{{htmlAmp}}}

Los nuevos equipos también estrenan funciones táctiles en macOS 27, que permiten interactuar con el contenido directamente con los dedos sin dejar de utilizar el teclado y el trackpad. La propuesta apunta especialmente a diseñadores, editores de video, fotógrafos y músicos que necesitan herramientas avanzadas para trabajar con imágenes, audio y otros contenidos.

MacBook Pro: cómo es la nueva pantalla táctil de Apple

Una de las principales novedades es la pantalla PROLED XDR, que utiliza tecnología OLED en tándem para mejorar el brillo, el contraste y la reproducción de colores. Según Apple, los paneles alcanzan un brillo máximo de 2.000 nits, una relación de contraste de 10.000.000:1 y una frecuencia de actualización variable de hasta 120 Hz.

La pantalla también es compatible con los espacios de color P3 y Adobe RGB, importantes para tareas profesionales de fotografía, diseño y edición audiovisual. Además, ofrece una opción de cristal nanotexturizado para reducir los reflejos.

La incorporación de la Dynamic Island lleva a las computadoras una función conocida en los iPhone. Desde este espacio, los usuarios pueden consultar actividades en directo, gestionar la reproducción musical y aceptar solicitudes de AirDrop.

En cuanto a la interacción táctil, macOS 27 permite desplazarse por páginas, ampliar fotografías mediante gestos y arrastrar elementos directamente sobre la pantalla. El sistema convierte automáticamente los toques en clics, por lo que muchas aplicaciones existentes pueden utilizarse sin modificaciones.

Procesadores, autonomía y características de los nuevos MacBook Pro

Los nuevos modelos incorporan los chips M5 Pro y M5 Max, con configuraciones de hasta 128 GB de memoria unificada y 16 TB de almacenamiento. Apple también renovó el diseño para reducir el grosor y el peso de los equipos: el modelo de 14 pulgadas pesa aproximadamente 1,36 kilos, mientras que el de 16 pulgadas llega a 1,81 kilos.

Los nuevos MacBook Pro ya se pueden reservar y estarán disponibles a partir del 6 de noviembre.

La compañía anuncia una autonomía de hasta 24 horas, aunque el resultado depende del uso y de la configuración. En conectividad, incluyen tres puertos Thunderbolt 5, HDMI, lector de tarjetas SDXC, MagSafe, Wi-Fi 7 y Bluetooth 6. También pueden conectar hasta tres monitores externos con el M5 Pro y hasta cuatro con el M5 Max.

Las novedades alcanzan a Final Cut Pro, Logic Pro y Pixelmator Pro, que sumarán funciones específicas para aprovechar los controles táctiles mediante actualizaciones previstas para noviembre.

Los nuevos MacBook Pro ya se pueden reservar y estarán disponibles a partir del 6 de noviembre. En España, los precios iniciales anunciados son de 3.349 euros para el modelo de 14 pulgadas y 3.949 euros para el de 16 pulgadas.