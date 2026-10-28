Apple presentó su nuevo MacBook Pro con pantalla táctil y el regreso del clásico logo iluminado

Apple presentó sus nuevos MacBook Pro con pantalla táctil, una novedad que marca un cambio histórico para sus computadoras portátiles. Los modelos de 14 y 16 pulgadas incorporan paneles PROLED XDR con tecnología OLED en tándem, la función Dynamic Island y un diseño más delgado y liviano. Además, la compañía recuperó el logo de la manzana iluminado en la tapa, un detalle que había desaparecido en 2016.
Los nuevos equipos también estrenan funciones táctiles en macOS 27, que permiten interactuar con el contenido directamente con los dedos sin dejar de utilizar el teclado y el trackpad. La propuesta apunta especialmente a diseñadores, editores de video, fotógrafos y músicos que necesitan herramientas avanzadas para trabajar con imágenes, audio y otros contenidos.
MacBook Pro: cómo es la nueva pantalla táctil de Apple
Una de las principales novedades es la pantalla PROLED XDR, que utiliza tecnología OLED en tándem para mejorar el brillo, el contraste y la reproducción de colores. Según Apple, los paneles alcanzan un brillo máximo de 2.000 nits, una relación de contraste de 10.000.000:1 y una frecuencia de actualización variable de hasta 120 Hz.
La pantalla también es compatible con los espacios de color P3 y Adobe RGB, importantes para tareas profesionales de fotografía, diseño y edición audiovisual. Además, ofrece una opción de cristal nanotexturizado para reducir los reflejos.
La incorporación de la Dynamic Island lleva a las computadoras una función conocida en los iPhone. Desde este espacio, los usuarios pueden consultar actividades en directo, gestionar la reproducción musical y aceptar solicitudes de AirDrop.
En cuanto a la interacción táctil, macOS 27 permite desplazarse por páginas, ampliar fotografías mediante gestos y arrastrar elementos directamente sobre la pantalla. El sistema convierte automáticamente los toques en clics, por lo que muchas aplicaciones existentes pueden utilizarse sin modificaciones.
Procesadores, autonomía y características de los nuevos MacBook Pro
Los nuevos modelos incorporan los chips M5 Pro y M5 Max, con configuraciones de hasta 128 GB de memoria unificada y 16 TB de almacenamiento. Apple también renovó el diseño para reducir el grosor y el peso de los equipos: el modelo de 14 pulgadas pesa aproximadamente 1,36 kilos, mientras que el de 16 pulgadas llega a 1,81 kilos.
La compañía anuncia una autonomía de hasta 24 horas, aunque el resultado depende del uso y de la configuración. En conectividad, incluyen tres puertos Thunderbolt 5, HDMI, lector de tarjetas SDXC, MagSafe, Wi-Fi 7 y Bluetooth 6. También pueden conectar hasta tres monitores externos con el M5 Pro y hasta cuatro con el M5 Max.
Las novedades alcanzan a Final Cut Pro, Logic Pro y Pixelmator Pro, que sumarán funciones específicas para aprovechar los controles táctiles mediante actualizaciones previstas para noviembre.
Los nuevos MacBook Pro ya se pueden reservar y estarán disponibles a partir del 6 de noviembre. En España, los precios iniciales anunciados son de 3.349 euros para el modelo de 14 pulgadas y 3.949 euros para el de 16 pulgadas.