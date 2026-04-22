LG refuerza su estrategia digital en Argentina con su nueva app mobile

El lanzamiento de LG marca una apuesta concreta de la marca hacia el canal directo con el consumidor. La app no es solo una tienda: incorpora contenidos, postventa y beneficios exclusivos para usuarios registrados, apuntando a acompañar al cliente en todo el recorrido, desde que descubre un producto hasta después de recibirlo en su casa.

Cómo funciona la app

La experiencia de compra fue diseñada para ser rápida y sin fricciones. La aplicación incorpora inicio de sesión ágil, recuerda automáticamente los datos del usuario y permite completar el pago en pocos pasos. Además, usa la ubicación del dispositivo para mostrar la disponibilidad de productos en tiempo real y calcular el costo de envío en el momento, sin sorpresas al final del proceso.

Otro diferencial es el formato de videos cortos de producto. A diferencia de las fichas técnicas tradicionales, la app muestra los artículos en uso real, con detalles visuales que buscan acelerar la decisión de compra sin necesidad de ir a un local físico.

Postventa y contenidos tutoriales

La app también apunta a mejorar la experiencia una vez recibido el producto. Incluirá contenidos audiovisuales en formato tutorial para acompañar al usuario en la instalación, el uso correcto y el mantenimiento de sus equipos, con alertas de service y orientación práctica para resolver dudas frecuentes. Esta sección convierte a la app en un canal de soporte continuo, más allá del momento de compra.

Beneficios para miembros de LG Family Club

Los usuarios registrados en el programa de fidelidad de la marca tendrán acceso a una sección exclusiva dentro de la app. Allí se activarán lanzamientos anticipados, beneficios especiales y promociones disponibles únicamente para miembros desde el canal móvil. La app también sugiere automáticamente productos complementarios: por ejemplo, recomienda la barra de sonido más adecuada al momento de comprar una TV.

Lucía Ilari, Gerente de Marketing & Ecommerce de LG Argentina, describió la propuesta como "un ecosistema que acompaña todo el recorrido del usuario, desde el descubrimiento hasta la postventa, llevando la experiencia LG directamente a la palma de la mano".